Что обсудили вице-премьер по реинтеграции и глава Миссии ОБСЕ в Молдове

Ольга Чеботарь и Клаус Нойкирх рассмотрели текущие вопросы повестки дня переговоров и обсудили пути движения вперед.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх и вице-премьер-министр по реинтеграции республики Ольга Чеботарь обсудили актуальные вопросы повестки дня переговоров по Приднестровью. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

"В частности, обсудили активный диалог, проводимый на уровне экспертов в области автомобильного транспорта, и достигнутые успехи в решении некоторых технических проблем, касающихся функционирования Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице", - отметили в бюро.

На встрече также была подчеркнута необходимость достижения ощутимых результатов в области прав человека, восстановления беспрепятственного передвижения граждан в населенные пункты Приднестровья, обеспечения эффективного процесса иммунизации населения.

Собеседники выразили готовность организовать визит в Молдову нынешнего председателя ОБСЕ, а также посредников и наблюдателей в формате переговоров "5+2".

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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