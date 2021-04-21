Пулбере и Пушкаш: КС превысил свои полномочия, позволив распустить парламент

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Конституционный суд злоупотребил своими полномочиями при вынесении заключения о существовании обстоятельств роспуска парламента, а президент страны пренебрегла своими конституционными обязанностями и саботировала назначение правительства. Об этом во время пресс-конференции заявили два бывших председателя Конституционного суда Думитру Пулбере и Виктор Пушкаш.

По словам экс-судей КС, в своем решении суд не принял во внимание положения Конституции, практику КС, рекомендации Венецианской комиссии.

Экс-судьи КС вместе с десятью другими юристами подготовили ноту-обращение к гражданам, в которой подробно изложены оправдывающие их позицию аргументы.

"С нашей точки зрения, Конституционный суд, вынося такое заключение, превысил свои полномочия. Он нарушил собственную практику, пренебрег мнением Венецианской комиссии от 2015 и 2019 годов", — заявил Думитру Пулбере.

По словам судей, президент изначально саботировала процедуру формирования правительства, преследуя цель во что бы то ни стало распустить парламент.

"Целью, предусмотренной Конституцией, является формирование правительства. Но целью президента страны в этой ситуации был роспуск парламента, а не формирование правительства. Тогда КС был обязан наблюдать за изменением целей деятельности. Преследование цели распустить парламент необходимо расценивать как злоупотребление со стороны президента страны", — отметил Виктор Пушкаш.

Эксперты пообещали направить свое обращение президенту, парламенту и судьям Конституционного суда.

Напомним, Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Почему парламенту грозит роспуск

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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