Молдавские депутаты соберутся на заседание: какие вопросы включены в повестку

Депутаты высшего законодательного органа республики соберутся на пленарное заседание в четверг в 10.00.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Члены постоянного парламентского бюро утвердили повестку пленарных заседаний на ближайшие две недели. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа в среду.

"Депутаты рассмотрят законопроект о жилом доме для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; инициативу о специальном налогообложении услуг, оказываемых в деятельности, отнесенной к разделу I Классификатора видов деятельности в экономике Молдовы; проект о компенсации тарифов на электроэнергию, используемую бытовыми потребителями; инициативу о введении ряда мер по поддержке микропредприятий в случае невозможности исчисления, отчетности и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей и прочие", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что на этой неделе парламент соберется дважды – в четверг и пятницу.

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