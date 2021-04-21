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Sergiu Sîrbu

Глава комиссии парламента рассказал новые детали о похищении судьи Чауса

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210421/34476990/Glava-komissii-parlamenta-rasskazal-novye-detali-o-pokhischenii-sudi-Chausa.html

По словам главы парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, участники похищения судьи Чауса прибыли в Молдову из Украины, а в Молдове им было оказано содействие.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Министерство внутренних дел установило все обстоятельства похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса на территории Молдовы и идентифицировало всех причастных лиц. Об этом Sputnik Молдова рассказал глава парламентской комиссии по безопасности Сергей Сырбу.

Аурелиу Чокой
© Sputnik / Mihai Caraus
Чокой о деле Чауса: бывшего судью все равно бы экстрадировали на Украину

"МВД нас уведомило, что были задокументированы все действия, которые производились на территории Молдовы, идентифицированы все лица, причастные к похищению. Большая часть людей, прибывших из-за границы, покинули Молдову, один человек задержан. Эти люди прибыли в Молдову с территории Украины, перешли границу пешком, кто-то им здесь помогал, они пользовались тремя машинами", — рассказал Сырбу.

По словам депутата, Чаус действительно был похищен и скорее всего сейчас находится на территории Украины. Больше у нас нет информации. Самое интересное - кто стоял за похищением. Украинские власти не спешат отвечать на запросы.

Как похитили Чауса?

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами республики или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Сотрудник СИБ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Реакция СИБ Молдовы на похищение Чауса: что заявили в ведомстве

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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