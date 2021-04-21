Глава комиссии парламента рассказал новые детали о похищении судьи Чауса

По словам главы парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, участники похищения судьи Чауса прибыли в Молдову из Украины, а в Молдове им было оказано содействие.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Министерство внутренних дел установило все обстоятельства похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса на территории Молдовы и идентифицировало всех причастных лиц. Об этом Sputnik Молдова рассказал глава парламентской комиссии по безопасности Сергей Сырбу.

"МВД нас уведомило, что были задокументированы все действия, которые производились на территории Молдовы, идентифицированы все лица, причастные к похищению. Большая часть людей, прибывших из-за границы, покинули Молдову, один человек задержан. Эти люди прибыли в Молдову с территории Украины, перешли границу пешком, кто-то им здесь помогал, они пользовались тремя машинами", — рассказал Сырбу.

По словам депутата, Чаус действительно был похищен и скорее всего сейчас находится на территории Украины. Больше у нас нет информации. Самое интересное - кто стоял за похищением. Украинские власти не спешат отвечать на запросы.

Как похитили Чауса?

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами республики или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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