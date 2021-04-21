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Игорь Время

Игорь Время о новой декларации о захваченном государстве: не лучшее решение

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210421/34477123/Igor-Vremya-o-novoy-deklaratsii-o-zakhvachennom-gosudarstve-ne-luchshee-reshenie.html

Демократическая партия Молдовы постарается избегать участия в сведении счетов между бывшим и нынешним президентами Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Признав наличие оснований для роспуска парламента Конституционный суд подошел к вопросу строго формально, но при этом новая декларация о захваченном государстве это не самое подходящее решение в этой ситуации. Об этом Sputnik Молдова рассказал депутат от Демократической партии (ДПМ) Игорь Время.

По словам Время, у КС было формальное отношение к запросу о наличии оснований для роспуска парламента, суд постановил, что прошли три месяца, две попытки не удались.

Конституционный суд Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Суд намеренно избежал оценок тех консультаций, которые были у президента с парламентскими фракциями. Суд подошел исключительно формально — подсчитал сроки и исходя из этого признал наличие обстоятельств для роспуска", — заявил Время.

По его словам, представители Демпартии еще не видели анонсированной Игорем Додоном и Партией социалистов декларации о захваченном государстве.

"Когда такой проект появится, тогда можно будет обсуждать. С моей точки зрения, такой подход не принесет пользы. Не думаю, что наша фракция включится в это сведение счетов", — говорит Игорь Время.

Депутат от ДПМ также прокомментировал вероятность отмены ЧП Конституционным судом.

"Я не вижу оснований для отмены ЧП, потому что мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся. Не смотря на то, что мы все понимаем, что ЧП было установлено в том числе, чтобы затянуть процесс роспуска парламента. Но это политический вывод, который не касается суда", — заявил Время.

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