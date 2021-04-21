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Молдова рискует оказаться под внешним управлением из-за Санду - экс-президент

© Pixabay / kaboompics
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210421/34477500/Moldova-riskuet-okazatsya-pod-vneshnim-upravleniem-iz-za-Sandu-eks-prezident.html

Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что представители западных стран пытаются уменьшить влияние России в регионе с помощью атаки на Партию социалистов.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. По словам пятого президента Молдовы, председателя Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, нынешнюю главу государства Майю Санду необходимо отправить в отставку досрочно из-за рисков, которые возникают перед Молдовой. Мнение прозвучало в среду в рамках одной из программ на отечественном телевидении.

"Мы считаем, что этого президента нужно отправить в историю и не дожидаться четырех лет. Объясню: Молдова между двумя геополитическими игроками между Румынией, страной НАТО, и Украиной, которая настроена на конфронтацию с Россией", — подчеркнул Додон.

Игорь Додон и Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: требуем отставки Санду и досрочных выборов президента
По его словам, коллективный Запад стремится уменьшить влияние России в регионе, сделать это они, по словам Додона, намерены через уничтожение политических сил, настроенных на сближение с Россией — то есть, Партию социалистов.

"Сейчас выстраивается именно эта повестка дня. Наша задача — этого не допустить. Кто если не мы? <...> Если мы не будем бороться, в стране будет внешнее управление. В здании президентуры уже сидят десятки экспертов, которые контролируют, что говорят и пишут президент и ее советники", — отметил Додон.

Председатель ПСРМ, однако, заявил, что в нынешнем парламенте нереально запустить процедуру отставки президента. Тем не менее, партия, которую он возглавляет, будет считать отставку Санду своей политической задачей.

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