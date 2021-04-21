23:20 21 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Парламент Республики Молдова

Додон: без диалога "парламент-президент" не будет ни выборов, ни кабмина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
85 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210421/34477828/Dodon-bez-dialoga-parlament-prezident-ne-budet-ni-vyborov-ni-kabmina.html

По словам лидера социалистов, если даже президент Майя Санду и подпишет указ о роспуске парламента, проведение досрочных выборов будет под большим вопросом.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. По словам экс-президента, председателя Партии социалистов Игоря Додона, парламент должен выделить деньги на проведение досрочных выборов для того, чтобы их можно было организовать, потому как в действующем бюджете расходы, связанные с проведением выборов, не заложены.

"Кто-то говорил, что правительство найдет деньги. Правительство не даст, потому что нет этих денег, в резервном фонде нет таких денег, а выдать без того, чтобы это было предусмотрено бюджетом, оно не сможет", - отметил Додон в эфире одной из телепередач.

Конституционный суд Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
Пулбере и Пушкаш: КС превысил свои полномочия, позволив распустить парламент
Игорь Додон считает, что Майя Санду не сможет издать указ без финансового обеспечения выборов, потому что в 2016 году Конституционный суд аннулировал указ Додона об организации референдума, по причине отсутствия в бюджете средств на его проведение.

"А чтобы были деньги, нужно говорить с парламентом. Без диалога ничего не получится", - утверждает Додон.

Напомним, Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Почему парламенту грозит роспуск

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Конституционный суд
© Sputnik / Miroslav Rotari
Куда приведет Молдову Конституционный суд и чем закончится политический кризис

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Дурлештяну: за моей спиной разыгрывались различные сценарии>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
Особенности политики по-молдавски: простые сложности

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo
Germany: Heightened security outside parliament ahead of Infection Protection Act vote
Видео: в Германии протестуют из-за поправок в Закон о защите от инфекций
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться