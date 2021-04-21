"Потому что оборзели": Додон - о скандальном высказывании посла Румынии

Когда администрацию президента и Конституционный суд Молдовы возглавляют граждане Румынии, посол этой страны считает, что может позволить себе многое, говорит глава ПСРМ.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ позволяет себе скандальные заявления, потому что знает, что ему не стоит ждать адекватной реакции от молдавских властей.

"Он себя почувствовал увереннее после того как один гражданин Румынии стал президентом страны, а другой гражданин Румынии - председателем Конституционного суда. В этом случае им и парламент не нужен. Потому что оборзели и чувствуют себя как дома", - заявил Додон в ходе передачи на одном из молдавских телеканалов.

По словам экс-президента, румынский посол Ионицэ не допускал подобных высказываний, когда гостил у него дома.

"Когда он был у меня в погребе в Садово и пил молдавское вино, которое я делал своими руками, он не называл "примитивизмом" молдаван. Его еще не освистывают по дороге, только потому, что мы - добрые люди. Но он должен просить прощения у молдаван. Потому что если бы наш посол в Румынии так бы высказался о гражданах той страны, его бы если не официальный МИД, то граждане вывели бы и, за руки, за ноги перебросили бы через Прут. Нельзя так", - заявил Додон.

Отметим, несколько дней назад в телеэфире посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ, отвечая на вопрос ведущей, сказал, что если бы у него была возможность вакцинировать в посольстве Румынии в Молдове граждан, у которых есть румынское гражданство, он вакцинировал бы их не от коронавируса. "Я бы вакцинировал их, возможно, от примитивного молдовенизма или от тех чувств, унаследованных от советских времен, которые они в какой-то момент испытывают к Румынии", — заявил тогда посол Румынии в Молдове.

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