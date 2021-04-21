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Игорь Додон

"Потому что оборзели": Додон - о скандальном высказывании посла Румынии

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210421/34478076/Potomu-chto-oborzeli-Dodon---o-skandalnom-vyskazyvanii-posla-Rumynii.html

Когда администрацию президента и Конституционный суд Молдовы возглавляют граждане Румынии, посол этой страны считает, что может позволить себе многое, говорит глава ПСРМ.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ позволяет себе скандальные заявления, потому что знает, что ему не стоит ждать адекватной реакции от молдавских властей.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции
© Sputnik / Evghenii Panasenco
МИДЕИ просит румынского посла воздержаться от провокационных высказываний

"Он себя почувствовал увереннее после того как один гражданин Румынии стал президентом страны, а другой гражданин Румынии - председателем Конституционного суда. В этом случае им и парламент не нужен. Потому что оборзели и чувствуют себя как дома", - заявил Додон в ходе передачи на одном из молдавских телеканалов.

По словам экс-президента, румынский посол Ионицэ не допускал подобных высказываний, когда гостил у него дома.

"Когда он был у меня в погребе в Садово и пил молдавское вино, которое я делал своими руками, он не называл "примитивизмом" молдаван. Его еще не освистывают по дороге, только потому, что мы - добрые люди. Но он должен просить прощения у молдаван. Потому что если бы наш посол в Румынии так бы высказался о гражданах той страны, его бы если не официальный МИД, то граждане вывели бы и, за руки, за ноги перебросили бы через Прут. Нельзя так", - заявил Додон.

Отметим, несколько дней назад в телеэфире посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ, отвечая на вопрос ведущей, сказал, что если бы у него была возможность вакцинировать в посольстве Румынии в Молдове граждан, у которых есть румынское гражданство, он вакцинировал бы их не от коронавируса. "Я бы вакцинировал их, возможно, от примитивного молдовенизма или от тех чувств, унаследованных от советских времен, которые они в какой-то момент испытывают к Румынии", — заявил тогда посол Румынии в Молдове.

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