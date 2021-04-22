КС установил дату рассмотрения запроса о конституционности введения режима ЧП

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Как сообщает пресс-служба Конституционного суда Молдовы, 28 апреля 2021 года в 13.00 состоится заседание по рассмотрению обращений о контроле конституционности постановления правительства о предложении об объявлении чрезвычайного положения №43 от 30 марта 2021 года и постановления парламента об объявлении чрезвычайного положения № 49 от 31 марта 2021 года.

Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не может быть распущен во время чрезвычайного положения, которое действует в стране до 30 мая.

"В первую очередь мы должны изучить решение Конституционного суда. Вы знаете, что парламент объявил в стране ЧП, есть несколько обращений в КС по поводу этого решения, мы должны понять, что будет с ними. Как я уже говорила, досрочные выборы неизбежны", – заявила президент Молдовы.

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