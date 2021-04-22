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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом

Вадим Красносельский встретился с главами миссии ОБСЕ и делегации ЕС в РМ

© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья
Политика
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Sputnik Молдова
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Основной темой обсуждений во время обеих встреч стал ход переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом, а позже и с руководителем делегации ЕС в РМ Петером Михалко. На обеих встречах основной темой обсуждений стал ход переговорного процесса.

Красносельский и Нойкирх обменялись мнениями и предложениями по активизации диалога, реализации имеющихся договоренностей и работе, направленной на достижение новых.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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"Участники встречи солидарны в том, что стагнацию переговоров необходимо преодолевать", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Предыдущая встреча Красносельского и Михалко датирована 2019 годом – до наступления пандемии.

"Михалко отметил, что диалог должен продолжаться в любых обстоятельствах. По его словам, крайне важно общими усилиями выстраивать постпандемийную жизнедеятельность общества", - пояснили в пресс-службе.

Участники встречи уделили особое внимание банковской тематике и проблематике уголовных дел в отношении ряда жителей Приднестровья.

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Теги:
миссия обсе, Петер Михалко, Вадим Красносельский, Приднестровье

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