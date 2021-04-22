Вадим Красносельский встретился с главами миссии ОБСЕ и делегации ЕС в РМ

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом, а позже и с руководителем делегации ЕС в РМ Петером Михалко. На обеих встречах основной темой обсуждений стал ход переговорного процесса.
Красносельский и Нойкирх обменялись мнениями и предложениями по активизации диалога, реализации имеющихся договоренностей и работе, направленной на достижение новых.
Предыдущая встреча Красносельского и Михалко датирована 2019 годом – до наступления пандемии.
"Михалко отметил, что диалог должен продолжаться в любых обстоятельствах. По его словам, крайне важно общими усилиями выстраивать постпандемийную жизнедеятельность общества", - пояснили в пресс-службе.
Участники встречи уделили особое внимание банковской тематике и проблематике уголовных дел в отношении ряда жителей Приднестровья.
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