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Заседание парламента 22 апреля 2021

Социалисты собираются разработать законопроект о переходе к президентской республике

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Follow / 22.04.2021 Ședința plenară
Политика
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Sputnik Молдова
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Социалисты планирую создать парламентскую комиссию по конституционной реформе, которая разработает законопроект об изменении Конституции.

КИШИНЕВ, 21 апр  – Sputnik. Фракция ПСРМ предложит парламенту создать специальную комиссию по разработке законопроектов о конституционной реформе. Проект решения о ее создании сегодня обсудили в комиссии по праву, назначениям и иммунитету. Об этом во время брифинга в парламенте заявил глава парламентской комиссии Василе Боля.

"Государство нуждается в пересмотре законодательства в конституционной сфере. Возможно, мы выйдем с проектом поправок в Конституцию Республики Молдова", - заявил председатель юридической комиссии Василий Боля.

Конституционная реформа должна устранить пробелы во взаимоотношениях президента, правительства и парламента, а также предотвратить политический туризм. 

Майя Санду
© Photo : Miroslav Rotari
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Парламентская комиссия будет проводить консультации с экспертами в области конституционного права, академическими кругами. В ее состав войдут 15 депутатов.

Кроме того, комиссия может рассмотреть инициативы Игоря Додона по вопросу снижения числа депутатов, а также о переходе к президентской республике.

Лидер ПСРМ в ходе передачи на одном из молдавских телеканалов 21 апреля заявил, что конституционная реформа, запущенная во время его мандата, должна быть завершена.

Игорь Додон отметил, что депутаты от ПСРМ предложат создание подобной комиссии, учитывая, что нынешний глава государства Майя Санду распустила своим указом комиссию по конституционной реформе, созданную президентским решением летом 2020 года.

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