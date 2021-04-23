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Заседание парламента 22 апреля 2021

Парламент повторно отменил "закон о миллиарде"

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Follow / 22.04.2021 Ședința plenară
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210423/34495390/parlament-povtorno-otmenil-zakon-o-milliarde.html

Парламентом во втором чтении был принят новый проект об отмене Закона № 235 от 3 октября 2016 года о выполнении платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий от 17 ноября 2014 года и 1 апреля 2015 года ("закон о миллиарде") .

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. По мнению авторов, проект направлен на устранение дополнительного фискального давления на население и экономику Республики Молдова, эффективное и в интересах граждан использование финансовых ресурсов, накопленных государством в виде налогов, не допуская существенного увеличения государственного долга.

По словам председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужи, когда был принят Закон о выпуске платежных облигаций под государственные гарантии, его возможные последствия не были приняты во внимание.

"Сумма залога увеличивается, уменьшая возможности исполнительной власти с бюджетной точки зрения реализовывать социальные и экономические проекты. Более того, это тенденция к увеличению государственного долга и, что хуже всего,  это бремя было переложено на государственный бюджет, то есть на плечи граждан", - пояснил Петру Бурдужа.

Конституционный суд
© Sputnik / Miroslav Rotari
КС отменил закон о миллиарде: украденные деньги будет возвращать государство
Напомним, 16 декабря 2020 года парламент уже принимал Закон №230 "О признании утратившим силу Закон № 235/2016 о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий №807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года". Таким образом, депутаты проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", согласно которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи правительства. В марте 2021 года Конституционный суд признал этот закон неконституционным. 

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