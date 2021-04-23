Парламент повторно отменил "закон о миллиарде"

Парламентом во втором чтении был принят новый проект об отмене Закона № 235 от 3 октября 2016 года о выполнении платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий от 17 ноября 2014 года и 1 апреля 2015 года ("закон о миллиарде") .

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. По мнению авторов, проект направлен на устранение дополнительного фискального давления на население и экономику Республики Молдова, эффективное и в интересах граждан использование финансовых ресурсов, накопленных государством в виде налогов, не допуская существенного увеличения государственного долга.

По словам председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужи, когда был принят Закон о выпуске платежных облигаций под государственные гарантии, его возможные последствия не были приняты во внимание.

"Сумма залога увеличивается, уменьшая возможности исполнительной власти с бюджетной точки зрения реализовывать социальные и экономические проекты. Более того, это тенденция к увеличению государственного долга и, что хуже всего, это бремя было переложено на государственный бюджет, то есть на плечи граждан", - пояснил Петру Бурдужа.

Напомним, 16 декабря 2020 года парламент уже принимал Закон №230 "О признании утратившим силу Закон № 235/2016 о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий №807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года". Таким образом, депутаты проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде", согласно которому возвращение украденных средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи правительства. В марте 2021 года Конституционный суд признал этот закон неконституционным.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova