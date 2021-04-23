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Домника Маноле

Парламент отменил постановление о назначении в КС Домники Маноле

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210423/34496746/parlament-otmenil-postanovlenie-o-naznachenii-v-ks-domniki-manole.html

Депутаты парламента отменили свое же решение 2019 года о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда.

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