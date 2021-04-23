Парламент отменил постановление о назначении в КС Домники Маноле

Депутаты парламента отменили свое же решение 2019 года о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда.
Парламент проголосовал в окончательном чтении за законопроект социалистов, в котором говорится, что государство будет компенсировать потребление электроэнергии бытовым потребителям во время чрезвычайного положения.
Чтобы получить моральное право исполнять роль миротворца, республике следует окончательно решить свою многолетнюю внутреннюю проблему, считает российский парламентарий.
Парламентское большинство выразило вотум недоверия трем судьям Конституционного суда и отказалось признавать решение ведомства об обстоятельствах роспуска парламента.
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