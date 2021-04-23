Парламент назначил нового судью Конституционного суда

Законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.
По словам представившего проект главы юридической комиссии парламента Василе Боли, Маноле была назначена судьей КС с нарушением процедуры и не соответствовала минимально необходимым критериям профессиональной пригодности для занятия этой должности.
Парламент проголосовал в окончательном чтении за законопроект социалистов, в котором говорится, что государство будет компенсировать потребление электроэнергии бытовым потребителям во время чрезвычайного положения.