Парламент назначил нового судью Конституционного суда

Депутаты парламента проголосовали за назначение нового судьи Конституционного суда. Глава юридической комиссии Василе Боля представил нового кандидата на должность.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Законодательный орган 56 голосами "за" назначил судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.

"С 1976 года господин Лупашко работает в органах прокуратуры", – представил кандидата на должность судьи КС глава юридической комиссии Василе Боля.

Законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

По словам представившего проект главы юридической комиссии парламента Василе Боли, Маноле была назначена судьей КС с нарушением процедуры и не соответствовала минимально необходимым критериям профессиональной пригодности для занятия этой должности.

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