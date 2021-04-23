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Мост через Днестр

Ответ Тирасполя Кишиневу на предложение о возобновлении движения между берегами

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210423/34500510/Otvet-Tiraspolya-Kishinevu-na-predlozhenie-o-vozobnovlenii-dvizheniya-mezhdu-beregami.html

В связи с тем, что на пасхальные праздники в Приднестровье вернули обычный режим проезда на территорию региона, Кишинев выступил с предложением продления такого решения Тирасполя.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Тирасполь изучит возможность возврата к механизму передвижения граждан, действовавшему до периода установления карантинного режима, в случае если продолжится тенденция к снижению заражения COVID-19. Такой ответ поступил от левобережных властей на предложение Кишинева о возможности беспрепятственного движения между двумя берегами Днестра.

"В период с 30 апреля по 10 мая 2021 года будет обеспечено свободное передвижение людей и транспортных средств в населенные пункты, расположенные на левом берегу Днестра и в муниципалитете Бендеры, и обратно. Это подтвердила недавняя переписка политических представителей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию", - пояснили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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В обращении к Тирасполю Кишинев повторил свое предложение о продлении такого подхода в будущем с учетом рекомендаций ВОЗ и эволюции процесса иммунизации.

"В ответе, полученном из Тирасполя, мы проинформированы, что с 30 апреля по 10 мая 2021 года проезд через так называемые приднестровские контрольно-пропускные пункты будет разрешен без введения ранее установленных ограничений и без согласования с местными кризисными центрами", - отметили в Бюро.

В молдавском ведомстве по реинтеграции обещали предоставить дополнительную информацию о дальнейшем развитии событий по этой теме.

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Теги:
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