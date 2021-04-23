Что бывшие председатели КС говорят о декларации, принятой парламентом

Конституционный суд политизирован, а принятой депутатами декларации о "захваченном характере КC" недостаточно. Так прокомментировали решение парламента два бывших председателя Конституционного суда в студии Sputnik Moldova.

КИШИНЕВ, 23 апреля — Sputnik. Бывшие председатели Конституционного суда Думитру Пулбере и Виктор Пушкаш заявили в студии Sputnik Moldova, что решение КС о роспуске парламента было рассмотрено формально, а члены суда участвовали в политической игре президента страны.

Бывшие председатели КС проанализировали решение ведомства о роспуске парламента и пришли к выводу, что вынесенное заключение является поверхностным и судьи не проанализировали все детали критериев роспуска Законодательного собрания. Несколько бывших председателей суда представили обращение, в котором они выражают свое возмущение отношением КС к Конституции Республики Молдова и призывают судей к разуму.

В то же время Думитру Пулбере заявил в эфире Sputnik Moldova, что подписанная в пятницу депутатами декларация о "захваченном характере Конституционного суда" является недостаточной и не имеет юридической силы.

"Не пора ли подумать и с честью уйти в отставку, уйти или хотя бы подумать о том, как пересмотреть свое мнение в соответствии с Кодексом конституционной юрисдикции, чтобы отменить его? (...) Я не могу оценить сегодняшнее решение парламента, потому что это политический документ и он не имеет никаких юридических последствий. Конституция гласит, что судьи КС несменяемы в течение срока их полномочий и никто не имеет права снимать их с должности", — заявил Пулбере.

Виктор Пушкаш отметил, что заключение суда о роспуске парламента было формальным, его целью было не формирование правительства, а роспуск законодательного собрания.

"Если предполагаемая цель — сформировать правительство, то это одно. Но в данном случае целью был роспуск парламента и никто этого не скрывал. Следовательно, Конституционный суд был обязан уточнить, какими были попытки утвердить правительство. Кроме того, суд был обязан проверить, есть ли большинство в парламенте и был ли кандидат, предложенный этим большинством. Конституционный суд это тоже не рассматривал, значит, суд подошел к этому вопросу абсолютно формально, не вникая в суть, и подозрения об этом возникают у многих специалистов. (...) Конституционный суд не использовал текст, букву и дух Конституции", — заявил бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш.

Пулбере соглашается, добавляя, что суд политизировал себя этим решением.

"Прямо с трибуны парламента первый кандидат в премьеры заявила, что намерена распустить законодательный орган. Она издевалась над депутатами, называла их преступниками и коррупционерами. Конституционный суд должен был дать оценку также и имитации консультаций, а не рассматривать вопрос формально и не заявлять, что у президента Республики Молдова были благородные намерения вместе с парламентом сформировать правительство. (...) В письме Совета Европы рекомендовано учесть заключение 2019 года, но суд этого не сделал. Интересно, какова цель суда? Улучшить ситуацию в стране или стать на сторону одной из ветвей власти, в данном случае администрации президента?" — задается вопросом Пулбере.

Бывшие судьи КС утверждают, что мнение суда о роспуске парламента является окончательным, но не обязательным, что дает президенту возможность выбрать, подписать ли указ о роспуске, или собрать фракции снова для консультаций и выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра.

Парламент 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Парламент, согласно тексту декларации, также не признает решение Конституционного суда о наличии обстоятельств для роспуска парламента и выражает недоверие по отношению к судьям, которые его приняли.

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В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также в 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.

Перед зданием КС проходит протест в "защиту Конституционного суда". Акция организована депутатами от PAS. К протесту присоединились представители ряда политформирований, в числе которых DA, "Наша партия".

Президент Молдовы Майя Санду созвала в 17.00 заседание Высшего совета безопасности, которое посвящено "риску подрыва конституционного порядка в Республике Молдова".

Ситуация с назначением премьера

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

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