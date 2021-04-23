Парламент создал комиссию по конституционной реформе

В законодательном органе создана “Специальная парламентская комиссия по разработке законов о конституционной реформе”.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Такое решение было принято на пленарном заседании законодательного форума в пятницу, за него проголосовало большинство депутатов.

Комиссия будет состоять из представителей парламентских фракций и групп, будет привлекать экспертов по конституционному праву, представителей академических кругов и гражданского общества.

В состав комиссии войдут 11 народных избранников: от фракции ПСРМ — Василе Боля (председатель комиссии), Григоре Новак, Адриан Лебединский, Штефан Гацкан; от парламентской платформы Pro Moldova — Сергей Сырбу (секретарь комиссии); от фракции "ШОР" — Денис Уланов. Фракции PAS, Демпартии, Депутатская группа Pro Moldova, фракция DA должны предложить кандидатов в состав комиссии.

Из числа членов также должны быть назначены два вице-председателя.

По словам председателя комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитетам Василе Боля, одного из авторов проекта, документ был разработан с целью обеспечения стабильности, функциональности и взаимодействия ветвей государственной власти и повышения эффективности государственного управления.

Кроме того, комиссия может рассмотреть инициативы Игоря Додона по вопросу снижения числа депутатов, а также о переходе к президентской республике.

Лидер ПСРМ в ходе передачи на одном из молдавских телеканалов 21 апреля заявил, что конституционная реформа, запущенная во время его мандата, должна быть завершена.

Игорь Додон отметил, что депутаты от ПСРМ предложат создание подобной комиссии, учитывая, что нынешний глава государства Майя Санду распустила своим указом комиссию по конституционной реформе, созданную президентским решением летом 2020 года.

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