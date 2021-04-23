Тэнасе: судьи КС несменяемы на протяжении всего срока полномочий

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Судьи КС несменяемы в течение своего мандата, а любое прерывание полномочий судей Конституционного суда парламентом является недопустимым вмешательством в деятельность ведомства. Об этом в своем Facebook написал экс-председатель КС Александр Тэнасе.

"Все, что произошло сегодня в парламенте касательно Конституционного суда, очень печально. Как признание "захваченного характера КС", так и решение об отзыве госпожи Домники Маноле дискредитируют политиков, которые уважают себя и уважают ценности верховенства закона", — написал в соцсети Тэнасе.

По его словам, заявление о признании "захваченного характера КС" является политическим, отражает взгляды тех, кто голосовал за него, и должно рассматриваться как таковое.

По поводу увольнения Маноле, Тэнасе рекомендовал парламентариям обратится к практике Конституционного суда.

"Любая правовая норма или законодательная поправка, которые могут повлиять на полномочия судей Конституционного суда, считаются неконституционными ab initio... А проведенное голосование не подлежит пересмотру, точнее, отмена акта о назначении конституционного судьи не имеет юридической силы. Чтобы гарантировать независимость лица, выполняющего функцию общественного достоинства, конституционные и правовые нормы требуют соблюдения срока полномочий", — пишет Тэнасе.

По словам бывшего судьи, ни Конституция, ни Закон о КС не предусматривают процедуру пересмотра результатов голосования при назначении конституционного судьи.

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