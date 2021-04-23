Майя Санду рассказала, когда намерена отправиться с визитом в Россию

Глава государства перечислила самые важные темы, которые она намерена затронуть в рамках своего визита в Россию.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что открыта к визиту в Россию Федерацию, но он возможен лишь тогда, когда позволит пандемическая ситуация. Об этом она сообщила в пятницу в интервью одному из молдавских телеканалов.

"Я открыта к этому визиту (в Россию - ред.). Действительно, у нас политический кризис дома, у нас санитарный кризис. И этот санитарный кризис не только в Молдове, а и во всем мире, – это препятствие для визитов", – сказала Санду.

По словам политика, в ее беседах со многими главами государств, которые заявляют об открытости для встречи вживую, а не только по телефону, чтобы обсудить, как улучшить ситуацию, каждый раз говорится о том, что это произойдет, когда позволит пандемическая ситуация.

"Это же я могу сказать и по отношению к Российской Федерации. У нас много проблем, которые необходимо решать. К примеру, я направляла в марте два письма. Одно касается запроса о предоставлении вакцины (знаю, что это произойдет в ближайшие дни), а второе – возможности экспортировать определенные товары без таможенных пошлин", – отметила президент.

Она обратила внимание на то, что работа по этим вопросам продолжается. "Я готова поехать и обсудить их, когда позволит ситуация", – отметила Санду.

На вопрос о том, почему глава президент Молдовы не может созвониться со российскими властями, Санду ответила, что телефонные беседы могут быть не такими эффективными, как официальные визиты. "Дискутируем через посольство по этим вопросам, и по возможности мы также будем разговаривать по телефону", – добавила президент.

А на вопрос, почему во время пандемии она не посетила Россию, тогда как совершила несколько поездок в другие страны, глава государства ответила, что совершила официальный визит на Украину, а также приняла с официальным визитом президента Румынии.

"Румынию мне удалось посетить только проездом, потому что есть важные темы, связанные с вакциной, и мы надеемся, что в ближайшие дни у нас будут какие-то результаты. Есть и другие страны, куда у меня есть приглашение, но я не могу поехать из-за пандемического кризиса и политического кризиса в стране", – отметила Санду.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать начали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. С 23 апреля началась вакцинация сотрудников правоохранительных органов. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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