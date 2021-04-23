Здание КС Молдовы под охраной по указу Санду: у Лупашко нет доступа

У нового судьи Конституционного суда, которого утвердил парламент в пятницу, не будет доступа на заседания инстанции.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Домника Маноле по-прежнему остается судьей Конституционного суда (КС) Молдовы. Об этом заявила президент Молдовы в пятницу в эфире одного из телеканалов.

По словам главы государства, пятничные действия депутатов неконституционны и не могут изменить состав КС. Более того, президент объявила, что здание Конституционного суда охраняется по его указанию, и избранный депутатами новый судья Борис Лупашко не сможет присутствовать на заседаниях инстанции.

"Господин Лупашко не может прийти, потому что Конституционный суд находится под охраной по моему указанию. Только лица, работающие на законных и конституционных основаниях, могут войти и принимать решения в Суде", – отметила Санду.

Президент предупредила Лупашко, что он несет ответственность за согласие быть назначенным судьей КС, что является неконституционным актом.

Парламент 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Парламент, согласно тексту декларации, также не признает решение Конституционного суда о наличии обстоятельств для роспуска парламента и выражает недоверие по отношению к судьям, которые его приняли.

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В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.

Перед зданием КС прошел протест в "защиту Конституционного суда". Акция организована депутатами от PAS. К протесту присоединились представители ряда политформирований, в числе которых DA, "Наша партия".

Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые в пятницу в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи Конституционного суда.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

Политический кризис в Молдове

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

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