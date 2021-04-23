Политическая трынта в Молдове: парламент против президента – кто устоит

От обмена обвинениями в "узурпации" до "подрыва конституционного строя" или новый виток в политическом кризисе в Молдове: о самых громких заявлениях дня, о ночном заседании КС, а также о том, что еще предстоит увидеть жителям республики, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Жаркая пятница в Молдове: в парламенте звучали острые заявления, депутаты принимали резонансные декларации и постановления, у здания Конституционного суда (КС) прошел митинг в поддержку судей, президент Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. Страсти кипели вокруг Конституционного суда. В Молдове продолжается политическая трынта (трынта – вид национальной борьбы) между парламентом, с одной стороны, и президентом и Конституционным судом, с другой. Об очередном витке политического кризиса и прогнозах, читайте в обзоре Sputnik.

Плодовитый парламент

Депутаты молдавского парламента в пятницу были как никогда плодовиты в отношении Конституционного суда – законодатели приняли сразу три решения, которые так или иначе касаются работы судей. И в этот раз без скандалов не обошлось. Еще до начала голосования по этим проектам заседание покинули фракции партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа Достоинство и правда" (DA).

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Впрочем, это не помешало утвердить в высшем законодательном органе несколько решений. Первое из них – "Декларация о захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска законодательного органа и выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

"Парламент констатирует, что единственный в стране орган конституционной юрисдикции захвачен путем неконституционных действий троих судей: Любы Шова, Николая Рошки и Домники Маноле", — сказано в декларации парламента.

Также в этом документе названы тоталитарными и диктаторскими решения Конституционного суда. Парламент, согласно тексту декларации, также не признает решение Конституционного суда о наличии обстоятельств для роспуска парламента и выражает недоверие по отношению к судьям, которые его приняли.

Депутаты обратились к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.

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Реакция КС

Судьи Конституционного суда Молдовы приняли к сведению постановление парламента о принятии "Декларации о признании захваченного характера КС".

© Sputnik / Anatolii Kiriak Здание Конституционного суда Молдавии

"С конституционной точки зрения судьи КС отмечают исключительно политический характер этого решения. Согласно статье 121 п. (1) Регламента парламента, такие акты законодательного органа имеют только политические последствия", – сказано в официальном заявлении суда.

Судьи КС отметили, что "уважают право депутатов на свободу политического выражения мнений". Однако, как считают в ведомстве, такие заявления наносят ущерб верховенству закона, "имиджу КС и ставят под угрозу внедрение истинной культуры конституционализма в Республике Молдова".

В КС также подчеркнули, что в соответствии со статьей 140 Конституции, решения Конституционного суда окончательные, не могут быть обжалованы и обязательны для исполнения всеми государственными органами.

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Жесткие заявления президента Молдовы

Глава государства Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности, по итогам которого заявила, что у парламента нет полномочий отстранять судей Конституционного суда.

"Парламент предпринял неконституционную попытку назначить нового судью КС. Это беспрецедентная атака на конституционный строй и на независимость Конституционного суда. На заседании Высшего совета безопасности мы обсудили риски подрыва конституционного строя", – сказала Санду.

Она сообщила, что потребовала от руководителей правоохранительных органов не принимать участие в неконституционных действиях и не подчиняться незаконным приказам.

"Также призвала Генеральную прокуратуру расследовать сегодняшние действия в свете попытки узурпации государственной власти, а также расследовать все действия участников покушения на законный строй. Поручила Службе информации и безопасности отслеживать действия по подрыву конституционного строя и предпринимать меры для предотвращения дестабилизации ситуации в стране", – сказала Санду.

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Она призвала парламент остановить нападки на демократию, и объявила, что инициаторы вопиющих нарушений закона подлежат наказанию. Президент Молдовы обратилась к международному сообществу с просьбой следить за развитием ситуации в республике и оказывать всю поддержку действиям по защите демократии от попыток покушения на конституциональный строй.

"Неконституционные решения, принятые сегодня в парламенте, представляют собой подрыв конституционного порядка и покушение на верховенство закона. Посягательства на независимость Конституционного суда недопустимы", – добавила Санду.

Она отметила, что Домника Маноле остается членом Конституционного суда, поскольку парламент не имеет полномочий лишать ее должности.

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Митинг перед зданием КС в поддержку судей инстанции

Депутаты фракции PAS решили организовать акцию перед зданием Конституционного суда Молдовы для того, чтобы "защитить его".

"Судя по нашей информации, все становится все сложнее и сложнее. Ясно обозначена попытка переворота в Конституционном суде", – сказал глава фракции PAS Игорь Гросу.

К манифестации присоединились также представители некоторых политформирований, в числе которых "Платформа DA" и "Наша партия".

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь на вопрос о том, какова юридическая ценность проголосованных в пятницу депутатами поставленный, ответил, что "ниже ноля".

"Не ноль, а ниже ноля. Судьи КС несменяемы", – сказал парламентарий.

По его словам, произошедшее в пятницу в парламенте – это фарс. "Думаю, что ничего из всего этого не последует и весь этот фарс, весь этот цирк, который произошел в парламенте, будет аннулирован", – отметил Слусарь.

Что из пятничных решений парламента оспорили в КС?

Депутаты от PAS решили оспорить в Конституционном суде два постановления, принятые в пятницу в парламенте.

Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи Конституционного суда.

"Подали в Конституционный суд обращение о неконституционности двух постановлений парламента, которые были приняты сегодня, так как они явно незаконны. Помимо признания неконституционности постановлений попросили приостановить в срочном порядке действие этих двух решений, которые представляют попытку государственного переворота", – отметил Литвиненко.

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Поздно вечером 23 апреля Конституционный суд Молдовы в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

"Сегодня, 23 апреля, председатель ad-interim Конституционного суда признала на основе статьи 71 п. 2 и 4 Кодекса конституционной юрисдикции и статьи 251 п. 2 и 4З Закона о Конституционном суде обращение о приостановлении действия постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции, поданное депутатом Сергеем Литвиненко", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте КС.

В чем обвинил Додон Санду?

Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон прокомментировал все три принятых парламентом решения.

"Первое – "Декларация о захваченном характере Конституционного суда". Такое решение было принято в июне 2019 года. Депутаты этого же парламента, только тогда голосовали Додон, Санду и Нэстасе. Точно такое же решение – политическая декларация об узурпации власти некоторыми государственными структурами. В нашем случае речь идет о Конституционном суде", – сказал экс-президент Молдовы.

По его словам, что касается второго решения парламента "об аннулировании постановления от 2019 года о назначении госпожи Домники Маноле на должность судьи КС", то, как напомнил Додон, в 2019 году она не прошла конкурс ни в парламенте, ни в правительстве, ни в Высшем совете магистратуры.

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"Отовсюду ее исключили из конкурса, так как, по мнению Майи Санду тогда в 2019 году, госпожа Маноле – коррумпированное лицо... Сегодня парламент решил проблему, которая была создана в 2019 году. Законно ли это?... Парламент может принимать постановления", – отметил политик.

Он обратил внимание на заявления некоторых послов, аккредитованных в Молдове. В большинстве своем они поддержали решение Конституционного суда.

"Уважаемые партнеры, мы принимаем самый хороший опыт Зеленского, которому вы аплодируете на Украине. Зеленский пару недель назад снял председателя КС. Все молчали в тряпочку. Я не видел заявления посла ЕС или США в Киеве. Хотя там сняли председателя КС, а здесь че вдруг вспомнили про правовое государство. Не нравится кому-то – идите в суд и оспаривайте", – подчеркнул лидер социалистов.

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Что касается третьего решения, о назначении судьи КС, то, как отметил Додон, это вызвало наибольшую панику, что даже собрали людей перед зданием КС. "То, что сегодня было у здания КС, напоминает мне то, что было при Плахотнюке в 2019-м", – сказал Додон.

Он обвинил Санду в дестабилизации ситуации в стране.

"Кричать о том, что мы дестабилизируем ситуацию в стране после того, как вы хотите распустить парламент, не назначили дееспособное правительство, которое бы смогло решать проблемы в стране, вы дестабилизировали последние пять месяцев ситуацию в Молдове, и сейчас валите все на парламент? В парламенте есть большинство, которое готово взять ответственность. Вы узурпировали власть в Молдове, чтобы получить несколько мандатов для своей партии", – сказал Додон.

Законно ли все, что утвердили депутаты?

Нормы Конституции, Закона о Конституционном суде, Кодекса о конституционной юрисдикции утверждают, что судья КС с момента принятия присяги является независимым и несменяемым в течение всего срока полномочий. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил эксперт в области конституционного права Николай Осмокеску.

Он напомнил, что вопрос о наложении взыскания или отзыве того или иного судьи КС могут поднять только субъекты, этих судей назначившие. То есть двое судей парламента, двое судей Высшего совета магистратуры, двое судей правительства.

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В свою очередь полномочия судьи Конституционного суда, согласно законодательству, прекращаются только путем лишения его неприкосновенности и только в следующих случаях. Во-первых, в случае невозможности исполнения судьей своих обязанностей по состоянию здоровья в течение длительного времени (не менее четырех месяцев). Во-вторых, если судья КС нарушит присягу. В-третьих, в случае вступившего в силу осуждения судом за совершение преступления. Или в случае несовместимости должностей.

"Решение о лишении судьи КС неприкосновенности и прекращении его полномочий принимается самим Конституционным судом. При этом проверка сведений о нарушении судьей присяги возлагается на двоих судей Конституционного суда, которые назначаются главой ведомства. И только после того, как эти сведения подтвердятся, пленум Конституционного суда (то есть все его судьи) решает, прекратить ли полномочия конкретного судьи", – сказал Осмокеску.

Собеседник отметил, что оспаривать пятничное решение парламента будет опять-таки Конституционный суд.

Экс-председатель КС Александр Тэнасе также обратил внимание на то, что судьи Конституционного суд несменяемы в течение своего мандата, а любое прерывание их полномочий парламентом – недопустимое вмешательство в деятельность инстанции.

Декларации недостаточно

Экс-глава КС Думитру Пулбере заявил в эфире Sputnik Молдова, что подписанная в пятницу депутатами "Декларация о захваченном характере Конституционного суда" является недостаточной и не имеет юридической силы.

"Я не могу оценить сегодняшнее решение парламента, потому что это политический документ, и он не имеет никаких юридических последствий. Конституция гласит, что судьи КС несменяемы в течение срока их полномочий и никто не имеет права снимать их с должности", — заявил Пулбере.

Бывший депутат парламента, политолог Валентин Крылов считает, что одной лишь нынешней декларации парламента недостаточно. "Конечно же, сегодняшнее заявление парламентского большинства не означает наступления периода двоевластия в стране. У президента Санду реальной власти нет.

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Другое дело, что этим шагом законодательный орган Молдовы всего лишь сказал "А", за которым должны последовать "Б", "В" и так далее.

Крылов полагает, что первым из правового поля республики вышел Конституционный суд, чей вердикт о правомерности роспуска парламента "не совсем соответствовал букве и духу молдавской Конституции".

Он также считает, что в ситуации конфликта фактически двух ветвей власти Молдовы арбитром должны стать международные правовые культуры. Тем более, что такого рода арбитраж предусмотрен и Основным законом Республики Молдова.

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Вопросы к Конституционному суду

Бывший глава Конституционного суда Виктор Пушкаш в интервью Sputnik отметил, что заключение суда о роспуске парламента было формальным, и его целью было не формирование правительства, а роспуск законодательного собрания.

"Если предполагаемая цель — сформировать правительство, то это одно. Но в данном случае целью был роспуск парламента, и никто этого не скрывал. Следовательно, Конституционный суд был обязан уточнить, какими были попытки утвердить правительство. Кроме того, суд был обязан проверить, есть ли большинство в парламенте и был ли кандидат, предложенный этим большинством", – уточнил Пушкаш.

По его словам, Конституционный суд это тоже не рассматривал, значит, Суд подошел к этому вопросу абсолютно формально, не вникая в суть, и подозрения об этом возникают у многих специалистов.

"Конституционный суд не использовал текст, букву и дух Конституции", — заявил Пушкаш

Новый виток политкризиса и прогнозы развития ситуации в стране

Комментируя "Декларацию о захваченном характере Конституционного суда", политический аналитик Игорь Волницкий отметил, что последние заявления молдавских парламентариев, несомненно, свидетельствуют о новом витке политической борьбы двух властных группировок в Молдове.

"Те, кто голосовал за это заявление парламента, не скрывают, что не намерены отказываться о борьбы. И их точку зрения можно понять: нелогично расформировывать законодательный орган, где сложилось отчетливое парламентское большинство. Особенно, учитывая тяжелый кризис, в котором сегодня пребывает Молдова", – сказал Волницкий в комментарии Sputnik.

Две главные сегодняшние проблемы республики, считает аналитик, – отсутствие полнофункционального правительства и то, что 2021 год для Молдовы фактически потерян.

"Речь идет даже не о развитии, а хотя бы о некоторой стабилизации положения дел после пандемии и во многом ею вызванного экономического кризиса. К сожалению, этот год останется для республики потерянным, даже если досрочные парламентские выборы состоятся", – отметил аналитик.

По его мнению, пройдет как минимум несколько месяцев до объявления предвыборной гонки, затем сам электоральный процесс, потом формирования парламента и скорее всего долгий торг по вопросу организации исполнительной власти в стране.

"И все это время малофункциональное правительство не сможет эффективно влиять на положение дел в стране", – добавил собеседник.

Политический кризис в Молдове

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

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