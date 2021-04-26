Игорь Додон предложил президенту вступить в диалог с парламентом

Социалисты предлагают совместно установить дату досрочных парламентских выборов и решить вопрос о выделении бюджетных средств на их проведение.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал президента Молдовы Майю Санду срочно начать консультации для преодоления политического кризиса и "немедленно прекратить любые действия, дестабилизирующие ситуацию". Об этом Додон сообщил в понедельник в социальных сетях.

Глава ПСРМ предложил несколько шагов для разрешения сложной политической ситуации. Среди них — совместное установление даты досрочных парламентских выборов, когда динамика новых случаев заражения COVID-19 продемонстрирует снижение, решение вопроса о выделении денег на проведение выборов.

Кроме того, социалисты предлагают создать совместную комиссию по конституционной реформе при содействии экспертов Совета Европы, которая проанализирует причины политических кризисов последних лет и роль Конституционного суда начиная с 2013 года, а также меры, которые могут быть приняты во избежание ситуаций, подобных сложившейся.

Также Додон предложил начать разработку дорожной карты для управления экономической, социальной и пандемической ситуацией в стране в течение следующих месяцев до досрочных парламентских выборов и до формирования нового правительства.

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