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Игорь Додон

Игорь Додон предложил президенту вступить в диалог с парламентом

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210426/34527289/igor-dodon-predlozhil-prezidentu-vstupit-v-dialog-s-parlamentom.html

Социалисты предлагают совместно установить дату досрочных парламентских выборов и решить вопрос о выделении бюджетных средств на их проведение.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал президента Молдовы Майю Санду срочно начать консультации для преодоления политического кризиса и "немедленно прекратить любые действия, дестабилизирующие ситуацию". Об этом Додон сообщил в понедельник в социальных сетях. 

флаги Евросоюза
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Глава ПСРМ предложил несколько шагов для разрешения сложной политической ситуации. Среди них — совместное установление даты досрочных парламентских выборов, когда динамика новых случаев заражения COVID-19 продемонстрирует снижение, решение вопроса о выделении денег на проведение выборов.

Кроме того, социалисты предлагают создать совместную комиссию по конституционной реформе при содействии экспертов Совета Европы, которая проанализирует причины политических кризисов последних лет и роль Конституционного суда начиная с 2013 года, а также меры, которые могут быть приняты во избежание ситуаций, подобных сложившейся.

Также Додон предложил начать разработку дорожной карты для управления экономической, социальной и пандемической ситуацией в стране в течение следующих месяцев до досрочных парламентских выборов и до формирования нового правительства.

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Теги:
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