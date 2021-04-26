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Генеральная прокуратура

Генпрокуратура рассмотрит заявления депутатов PAS об узурпации власти

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210426/34528659/genprokuratura-rassmotrit-zayavleniya-deputatov-pas-ob-uzurpacii-vlasti.html

Депутаты пропрезидентской Партии "Действие и солидарность" обратились в Генеральную прокуратуру с требованием изучить решения, принятые парламентом в отношении Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура в первоочередном порядке рассмотрит обращение депутатов от Партии "Действие и солидарность" с просьбой проанализировать предполагаемые акты узурпации государственной власти.

Обращение направлено депутатами Сержиу Литвиненко и Виржилиу Пысларюком в контексте событий и решений в отношении Конституционного суда, принятых 23 апреля в парламенте, сообщает ведомство. 

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Заявление было надлежащим образом зарегистрировано и направлено на рассмотрение, отмечает Генпрокуратура.

Политический кризис после решений Конституционного суда

Парламент 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признает решения о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

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В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.

Домника Маноле
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент отменил постановление о назначении Домники Маноле судьей КС
Перед зданием КС прошли протесты в "защиту Конституционного суда". Акцию организовали депутаты от PAS. К протесту присоединились представители ряда других политформирований.

Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые 23 апреля в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения высшего законодательного органа от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи КС.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге 23 апреля по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

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Теги:
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