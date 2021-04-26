"Обратитесь к психиатру": социалисты ответили на обвинения в узурпации власти

В ответ на обращение депутатов PAS в Генпрокуратуру по поводу отзыва главы КС Домники Маноле, депутат ПРСМ Василе Боля пообещал направить в компетентные органы целую серию обращений.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Глава юридической комиссии парламента Василе Боля просит компетентные органы привлечь своего коллегу по юридической комиссии, депутата партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко к ответственности за ложный донос и клевету в свой адрес. Он также призвал Литвиненко пройти обследование у психиатра и нарколога, потому как сомневается в адекватности действий коллеги по парламенту. Об этом Боля сообщил на брифинге в парламенте.

Он заявил о намерении подать несколько обращений в прокуратуру, МВД и Службу информации и безопасности республики.

"Первое мое обращение касается привлечения к ответственности гражданина Серджиу Литвиненко по поводу ложного доноса и клеветы в мой адрес", — заявил Боля.

Второй запрос онпообещал направить в Министерство образования и университет, где учился Серджиу Литвиненко.

"Прошу предоставить ведомости об оценивании по всем предметам. Потому что то, о чем говорит Литвиненко, вызывает подозрения", — заявил Боля.

Третий запрос Боля адресовал экс-президенту Воронину.

"Литвиненко начал свою карьеру в президентуре в вашу бытность главой государства. Хотим вас спросить, как господин Литвиненко попал туда и были ли его знания и навыки оценены какой-либо комиссией", — задался вопросом депутат.

Четвертое обращение было направлено самому депутату.

"В последнее время мы можем наблюдать неконтролируемый взрыв эмоций. Такой же, как мы наблюдали несколько месяцев назад, когда в зале парламента были сломаны микрофоны и другое имущество", — говорит Боля.

В этом контексте он предложил своему коллеге по юридической комиссии парламента пройти обследование в психиатрической клинике и наркологическом диспансере.

"Если считаете, что с вами все ок, приведите доказательства", — говорит Боля.

Во время брифинга он также продемонстрировал соответствующие заключения врачей на свое имя.

Кроме того, депутат заявил, что, по его информации, на протяжении последнего года Литвиненко периодически встречается с бывшим адвокатом президента Майи Санду, а ныне - судьей Конституционного суда Николае Рошкой.

"Обсуждается повестка КС, принимаемые решения и тому подобное", – заявил Боля.

Депутат просит компетентные органы проверить, в том числе с помощью геолокации телефонов, имели место такие встречи или нет.

Во время брифинга Боля также заявил, что обжалование индивидуальных административных актов, таких, как отзыв госпожи Маноле с должности, должен быть обжалован в рамках административного судопроизводства, а не в Конституционном суде.

Напомним, депутаты пропрезидентской Партии "Действие и солидарность" обратились в Генеральную прокуратуру с требованием изучить решения, принятые парламентом в отношении Конституционного суда.

Обращение направлено депутатами Сержиу Литвиненко и Виржилиу Пысларюком в контексте событий и решений в отношении Конституционного суда, принятых 23 апреля в парламенте, сообщает ведомство.

Политический кризис после решений Конституционного суда

Парламент 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признает решения о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

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В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.

Перед зданием КС прошли протесты в "защиту Конституционного суда". Акцию организовали депутаты от PAS. К протесту присоединились представители ряда других политформирований.

Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые 23 апреля в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения высшего законодательного органа от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи КС.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге 23 апреля по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

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