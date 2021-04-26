КС назначил дату рассмотрения вопроса о конституционности отзыва Маноле

На сайте Конституционного суда появился анонс заседания, на котором судьи должны рассмотреть постановление парламента об отзыве Домники Маноле с поста судьи КС.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Конституционный суд 27 апреля рассмотрит запрос депутатов о соответствии Конституции постановления парламента об отзыве мандата председателя КС Доминики Маноле и назначении на должность судьи Бориса Лупашку. Такое объявление появилось на сайте суда в понедельник.

Политический кризис после решений Конституционного суда

Парламент 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признает решения о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

Букет проблем Молдовы: решат ли их досрочные парламентские выборы>>>

В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.

Перед зданием КС прошли протесты в "защиту Конституционного суда". Акцию организовали депутаты от PAS. К протесту присоединились представители ряда других политформирований.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге 23 апреля по итогам заседания Совбеза.

Позже Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova