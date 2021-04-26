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Здание министерства иностранных дел России

РФ призывает США и ЕС не вмешиваться в ситуацию в Молдове

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Sputnik Молдова
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С соответствующим заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Москва призывает Брюссель и Вашингтон воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Кишинева, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с продолжением западного вмешательства во внутриполитические процессы в Молдове.

Здание Конституционного суда Молдовы
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Отмечается, что МИД России "неоднократно обращал внимание на прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдовы, их явную политическую ангажированность, способствующую еще большей поляризации молдавского общества", передает РИА Новости.

"Вновь призываем коллег из США и Евросоюза воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Молдовы и не выходить за пределы норм дипломатической этики", – заявила Захарова.

"Показательно, что, призывая парламент республики уважать решения Конституционного суда, представители США и ЕС, похоже, отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям законодателей Молдовы. Подобная избирательность в оценках лишний раз подтверждает, что геополитический вектор Кишинева для них важнее, чем те "демократические ценности, в защиту которых они выступают", – добавила Захарова.

По ее словам, на прошлой неделе западные представители продолжили попытки вмешательства во внутренние дела республики. Поводом послужило принятие парламентом Молдовы 23 апреля Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда, в которой депутаты выразили несогласие с его решением о наличии условий для роспуска парламента. Другим поводом стала отмена парламентариями решения 2019 года о назначении нынешней главы Конституционного суда.

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