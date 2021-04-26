Политолог - о высылке дипломата РФ из Румынии: раньше в подобном участвовала и Молдова

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Пока в Молдове сохраняется левоцентристское правительство, дипломатических демаршей вроде высылки российских дипломатов ожидать не стоит. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил политолог Игорь Волницкий.

Он назвал случай с помощником военного атташе РФ в Румынии проявлением европейской солидарности.

"Я думаю, что это проявление солидарности с другими европейскими странами. Выслали депутатов Чехия, Болгария, раньше и Молдова присоединялась к такого рода проявлениям. При [председателе Демпартии] Владимире Плахотнюке высылали троих российских дипломатов. Тогда это был перебор с его стороны", — считает эксперт.

По словам Волницкого, в то время власть не скрывала свой антироссийский характер и легко присоединялась к подобного рода демаршам. Сейчас ситуация в Кишиневе другая.

"Правительство, хоть и временное, контролируется левоцентристскими силами, и вряд ли подобного рода шаги будут предприниматься в Кишиневе. А для Румынии это проявление солидарности с соседними странами", — отмечает Волницкий.

По мнению аналитика, в этом контексте Молдове следует придерживаться взвешенной внешней политики.

В понедельник российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД, чтобы сообщить о том, что помощник военного атташе Алексей Гришаев объявлен персоной нон грата. В румынском ведомстве пояснили, что действия Гришаева "противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Другие подробности не приводятся.

В посольстве РФ в Бухаресте заявили, что Россия рассматривает действия Румынии в отношении своего дипломата как недружественный акт, вследствие чего российская сторона примет соответствующие ответные меры.

"Ранее Мария Захарова из МИД РФ назвала подобные действия "маразматическим парадом". Очень точное определение, и всякий парад открывают маленькие барабанщики, от которых много шума. Что мы и наблюдаем в Восточной Европе. Разумеется, подобные демарши продиктованы Вашингтоном. Румыния – страна НАТО, и это многое объясняет. Во имя надуманной солидарности или несуществующей "коллективной евроатлантической безопасности" Бухаресту приходится вредить собственным национальным интересам, ведь Москва ответит зеркально (как минимум). А главное, суверенная внешняя политика России от этого не изменится", – заявил Sputnik Молдова военный эксперт Александр Хроленко.

Отношения Российской Федерации и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

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