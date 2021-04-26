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Сержиу Литвиненко

"Я не обсуждал ничего с судьей КС": Литвиненко отреагировал на обвинения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210426/34538690/ya-ne-obsuzhdal-nichego-s-sudey-ks-litvinenko-otreagiroval-na-obvineniya.html

Депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко отреагировал на обвинения, озвученные коллегой по парламентской комиссии, депутатом ПСРМ Василе Болей.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. По словам Литвиненко, он никогда не встречался с судьей Конституционного суда Николае Рошкой и не обсуждал с ним повестку заседаний ведомства. Литвиненко также пообещал подать в суд на депутата от Партии социалистов Василе Болю, обвинившего его во вмешательстве в дела КС.

"Я не встречался и никогда не разговаривал с судьей Николае Рошкой с момента его вступления в должность. Я виделся с ним случайно, как и с многими другими людьми, на инаугурации президента Республики Молдова Майи Санду и на двух похоронах — господина Катаранчука и господина Которобая. Я уважаю независимость судей Конституционного суда и решения этого учреждения", — заявил в свое оправдание Литвиненко.

Он также сообщил, что обратится в суд с требованием привлечь Болю к ответственности за клевету.

Заседание парламента 16 апреля 2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova / 16.04.2021 Ședința plenară
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Напомним, глава юридической комиссии парламента Василе Боля ранее попросил компетентные органы привлечь своего коллегу по юридической комиссии, депутата партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко к ответственности за ложный донос и клевету в свой адрес.

Кроме того, депутат заявил, что, по его информации, на протяжении последнего года Литвиненко периодически встречается с бывшим адвокатом президента Майи Санду, а ныне — судьей Конституционного суда Николае Рошкой.

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