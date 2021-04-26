Эксперты: ПСРМ или PAS – кто проигрывает в борьбе между сторонами

Раскол между политическими партиями в Республике Молдова усилился, а проигравшим в этой схватке остается рядовой гражданин страны. Как эксперты комментируют действия молдавских политиков?

КИШИНЕВ, 26 апреля — Sputnik. Происходящее на политической арене в Республике Молдова лишено здравого смысла и никак не связано с нуждами граждан государства. Наша страна может повторить уже происходившие ранее сценарии, когда люди выходили на улицы или когда страна была изолирована партнерами по развитию. Таковы мнения экспертов, опрошенных Sputnik Moldova.

В своем комментарии юрист Павел Мидриган сказал, что существует закон о партиях, в котором четко прописано, с чем должны заниматься политические партии.

"Это такая новая волна: мальчики с рюкзаками на плечах, прошедшие через неправительственные организации, осуществляют цветные революции. Все они хорошо обучены из-за границы, как нужно менять ситуацию в той или иной стране. Всем платили и платят заграничные источники. Теперь они загорелись идеей, что у нас, как когда-то на Украине, можно повернуть ситуацию в другом направлении", — говорит Мидриган.

По его словам, сценарии внешнего вмешательства для изменения направления развития страны были задуманы и разработаны еще до 2009 года.

"Еще до 2009 года были брошены первые семена превращения Республики Молдова в зависимую территорию. К сожалению, мы попали в зависимость", — добавил Мидриган.

Эксперт отмечает, что бесплодная борьба между политическими партиями усилилась, и граждане хотят перемен. Люди хотят достойного руководства независимо от названия партии и ее ориентации. В то же время, некоторые политики занимают деструктивные позиции.

"Я имею в виду борьбу администрации президента за уничтожение парламента. Им нужно распустить этот парламент, чтобы получить тот, что будет принимать законы и решения, которые им подходят", — уточнил юрист.

Он считает, что борьба между ветвями власти наносит серьезный ущерб гражданам Республики Молдова. К тому же, по его мнению, некоторые молдавские политики не соблюдают закон, а действуют в соответствии с личными амбициями.

"Если бы у нас была элементарная политическая культура, диалог между властями имел бы место. А институт президента не является частью власти. Это учреждение является арбитром. Необходимо взаимодействие исполнительной, законодательной и судебной властей", — отметил Павел Мидриган.

Эксперт также подчеркивает, что и Конституционный суд ведет свою политическую игру.

"Это прискорбно. Возможно, это была единственная инстанция, которая могла бы держать ситуацию под контролем. Они дали зеленый свет досрочным выборам, которые, конечно, должны были состояться, но не в таком виде. Президент государства заняла деструктивную позицию, противоречащую здравому смыслу. Работа всех чиновников оплачивается за счет бюджета. У них должна быть позитивная позиция по отношению к обществу", — добавил специалист.

Досрочные парламентские выборы – лучшее решение для Республики Молдова

Борьба между политическими партиями могла бы вернуться в нормальное русло только после досрочных парламентских выборов. Это то упражнение, которое необходимо для перезагрузки политических процессов в Республике Молдова, а также государственных институтов. Такого мнения придерживается политолог Ион Табырцэ.

"С одной стороны, у нас есть президент, который в настоящее время пользуется большой легитимностью и поддержкой, а с другой стороны – Партия социалистов, которая, к сожалению, является пленником задетого после поражения на президентских выборах самолюбия Игоря Додона. Это отрицательно сказывается на политике, продвигаемой ПСРМ. Я не думаю, что последние действия, связанные с Конституционным судом, принесут социалистам избирательные очки, потому что некоторые границы были нарушены", — отметил Табырцэ в комментарии Sputnik Moldova.

Он говорит, что лучшим решением на данном этапе было бы прийти к общему знаменателю с определением даты досрочных выборов.

"Сейчас очень многое будет зависеть от Игоря Додона и ПСРМ. Если они примут решение КС от 15 апреля и будут действовать конструктивно для проведения досрочных парламентских выборов, повторение сценария 7 апреля 2009 года можно избежать. В противном случае нас ждут болезненные политические процессы", — отметил эксперт.

ПСРМ или ПАС — кто проигрывает?

Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук говорит, что в борьбе между партиями ПСРМ лишь в очень небольшой степени подорвет электоральную поддержку, оказываемую президентской партии (PAS). Однозначный проигравший — это Партия социалистов.

"Этот факт не способствует наращиванию потенциала, которым могла бы воспользоваться ПСРМ. Не знаю, кто их консультирует, но это нехорошо. Сначала они ошибочно посоветовали Игорю Додону и он проиграл на президентских выборах, а теперь, пытаясь играть роль серьезной партии, которая заботится о гражданах, они не получают нужных очков", — заявил Жук.

Политолог считает, что принятые парламентом решения в отношении Конституционного суда являются атакой на инстанцию, и в таких условиях Республика Молдова рискует вернуться в 2018 году, когда ее практически изолировали партнеры по развитию.

Специалисты в области правовой науки говорят, что диалог между политическими партиями практически не имеет места.

"Диалог не велся с тех пор, как Ион Кику ушел в отставку. С тех пор все действуют в соответствии со стратегией и тактикой, нацеленной на будущие досрочные выборы, которые пока не известно, в каком месяце состоятся", — говорит Виктор Жук.

Политолог считает, что только после досрочных выборов станет ясно, найдут ли политические игроки общий знаменатель или Молдова угодит в ситуацию, сложившуюся в Израиле, где за два года четыре раза проводились досрочные выборы. Жук полагает, что в парламент нового созыва могут войти такие партии как PAS, ПСРМ, "Наша партия", Партия "Шор" и "Достоинство и правда" (DA), но пока еще слишком рано говорить о конфигурации. Несомненно, говорит Жук, что потребуется парламентское большинство из двух или более политобразований.

Политический кризис после решений Конституционного суда

Павел Мидриган считает, что для изменения нового законодательного собрания нужны фильтры, чтобы скомпрометированные люди не могли добраться до депутатского кресла. Необходимо создать список требований для людей, которые хотят попасть в парламент. Одно из условий — безупречная репутация.

Парламент Молдовы 23 апреля принял большинством голосов "Декларацию о захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Парламент, согласно тексту декларации, также не признает решение Конституционного суда о наличии обстоятельств для роспуска парламента и выражает недоверие по отношению к судьям, которые его приняли. Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

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В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашку.

Перед зданием КС прошел протест в "защиту Конституционного суда". Акция организована депутатами от PAS. К протесту присоединились представители ряда политформирований, в числе которых DA, "Наша партия".

Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые в пятницу в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи Конституционного суда.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

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