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Здание Конституционного суда Молдовы

КС признал неконституционным решение парламента о лишении Маноле мандата

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Политика
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Sputnik Молдова
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Суд также признал не соответствующим Конституции решение о назначении на должность судьи КС Бориса Лупашко.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Конституционный суд признал не соответствующим Высшему закону решения парламента от 23 апреля, которыми было отменено назначение Домники Маноле на пост судьи КС и утверждено назначение на этот пост экс-прокурора Бориса Лупашку.

Домника Маноле
© Sputnik / Miroslav Rotari
На заседании КС отклонили запрос парламента об отводе судьи Домники Маноле

Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит, говорится в постановлении КС, принятом на заседании суда во вторник, которое зачитала сама Маноле.

Политический кризис после решений парламента в отношении КС

Парламент Молдовы 23 апреля принял большинством голосов "Декларацию о захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата от Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашку.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
Борис Лупашко попросил парламент аннулировать его назначение на пост судьи КС

Перед зданием КС прошел протест в "защиту Конституционного суда". Акция была организована депутатами от PAS. К протесту присоединились представители ряда политформирований, в числе которых DA, "Наша партия".

Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые в пятницу в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о новом назначении судьи Конституционного суда.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

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Теги:
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