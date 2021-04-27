Додон: Запад сделал ставку на свои марионеточные силы в Молдове

Председатель ПСРМ убежден, что внешние силы и их адепты внутри страны ведут республику к краху государственности.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Лидер Партии социалистов Молдовы заявил во вторник, 27 апреля, о том, что Конституционный суд республики окончательно превратился в "политический инструмент в руках политиков-узурпаторов", которым необходимо найти политическое решение в обход норм Основного закона страны.

Во вторник Конституционный суд признал не соответствующим Высшему закону решения парламента от 23 апреля, которыми было отменено назначение Домники Маноле на пост судьи КС и утверждено назначение на этот пост экс-прокурора Бориса Лупашку.

"После 2013 года в нашей стране практически перестал существовать высший судебный орган. Социалисты сделали все возможное, чтоб исправить эту проблему, но на данном этапе политическое меньшинство при поддержке западных послов сумело продолжить порочную практику предыдущих составов Конституционного суда по подрыву основ правового государства в Республике Молдова", – заявил председатель ПСРМ.

По мнению Додона, в ближайшие месяцы Молдову ждет ожесточенная политическая борьба в свете предстоящих досрочных выборов в парламент.

"Запад делает ставку на свои марионеточные политические силы – партии Майи Санду, Ренато Усатого и унионистов", – убежден Додон.

Он считает, что победа коллективного Запада на досрочных парламентских выборах может привести к краху молдавской государственности. И крах этот, с точки зрения лидера молдавских социалистов, будет заключаться в следующем:

Во-первых, в полном переводе отечественных государственных институтов под внешнее управление с одновременной зачисткой всех промолдавских политических сил в стране.

Во-вторых, в жестком навязывании правил МВФ и Всемирного банка, среди которых: повышение пенсионного возраста, закрытие большинства социальных программ, рост цен и налогов.

В-третьих, в установлении во внешней политике Молдовы однобокой, прозападной модели, ориентированной на конфронтацию с Россией и Китаем.

"Чтобы не допустить развития этого пагубного для нашей страны сценария, настало время всем здоровым силам отложить в сторону старые обиды и объединиться в единый фронт для защиты и спасения Молдовы", – отметил Додон.

По его мнению, сегодня политическая борьба между промолдавскими силами станет крайне пагубным фактором, который сыграет на руку коллективному Западу.

При этом Додон заявил, что социалисты "будут отстаивать национальные интересы, бороться за нашу Родину, за Молдову".

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