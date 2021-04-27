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Зинаида Гречаная

Гречаная обсудит укрепление международного мира со спикерами из 15 стран

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210427/34548898/grechanaya-obsudit-ukreplenie-mezhdunarodnogo-mira-so-spikerami-iz-15-stran.html

Участниками международной встречи станут спикеры из России, Азербайджана, Армении, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Турции и других стран.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В среду состоится встреча руководителей парламентов, посвященная укреплению международного мира и доверия, передает РИА Новости. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная примет участие в международном мероприятии. 

Зинаида Гречаная на международной конференции
© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Гречаная встретилась в Санкт-Петербурге с главой Совета Федерации РФ

Участниками встречи также станут спикеры парламентов из более чем 15 стран, включая Россию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею и Японию.
Модератором мероприятия, которое состоится в формате видеоконференции, выступит глава Меджлиса Милли Туркменистана Гульшат Маммедова.

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