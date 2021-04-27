Гречаная обсудит укрепление международного мира со спикерами из 15 стран

Участниками международной встречи станут спикеры из России, Азербайджана, Армении, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Турции и других стран.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В среду состоится встреча руководителей парламентов, посвященная укреплению международного мира и доверия, передает РИА Новости. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная примет участие в международном мероприятии.

Участниками встречи также станут спикеры парламентов из более чем 15 стран, включая Россию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею и Японию.

Модератором мероприятия, которое состоится в формате видеоконференции, выступит глава Меджлиса Милли Туркменистана Гульшат Маммедова.

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