Додон: Молдова может войти в очень сложный и опасный период безвластия

Экс-глава государства рассказал, что ждет республику, если КС признает незаконным решение парламента о введении чрезвычайного положения, а президент подпишет указ о роспуске высшего законодательного органа.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Молдова может войти в очень сложный и опасный период безвластия. Об этом заявил экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон в интервью одному из местных телеканалов.

На вопрос о том, насколько вероятно то, что Конституционный суд признает незаконным решение парламента о введении чрезвычайного положения, политик ответил, что "социалисты готовы к этому решению".

"Завтра, к примеру, решением КС отменяется режим ЧП, который должен действовать еще месяц. Сразу в этот момент отменятся некоторые инициативы правительства, которые сейчас действуют. К примеру, компенсация лекарств от 70% до 100% их стоимости и их доставка медикаментов домой тем, кто болен COVID, для экономических агентов – возмещение процентов по кредитам. Это отменится. И таких штук 10-15 решений, которые отражаются на каждом жителе страны", – сказал Додон.

По его словам, если Конституционный суд отменит ЧП, то вернуться к этим льготам уже будет невозможно.

"Что произойдет, если Санду подпишет указ о роспуске парламента? В стране будет очень интересная ситуация, которой не было как минимум последние 20 лет. Не могу сказать точно за 90-е... Такого чтобы у нас не было ни действующего парламента, ни действующего правительства – такого не было", – отметил экс-президент.

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По его словам, возникает вопрос, что произойдет, если "подтвердятся прогнозы некоторых экспертов, и в мае начнет расти статистика по инфицированию коронавирусом – до 2-3 тысяч новых случаев в день", или произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, которая потребует немедленного вмешательства.

"Кто будет принимать решения? Президент? Ответственность на нем? Президент не может принимать законы. Менять финансовые и бюджетные показатели он не может. Мы входим в очень сложный и опасный период безвластия в Молдове. Думаю, если президент подпишет такой указ, то она должна понять ответственность, которая на нее выпадает. Потому что в последующие два-три месяца ситуация будет очень непростой", – сказал Додон.

По его словам, исходя именно из этого социалисты последние пять-шесть месяцев предлагали сесть за стол переговоров всем ветвям власти: президент, спикер, премьер. "Чтобы обсудили, если идем на досрочные в августе-сентябре-октябре, то до того момента, чтобы у нас не было сложных ситуаций, Обсудим, что надо делать, договариваемся, откуда брать деньги на те же выборы. 120 миллионов леев – это огромные деньги. Их нужно найти", – добавил политик.

Он отметил, что также необходимо искать средства на закупку вакцины от коронавируса.

"Посмотрим, какие решения будут приняты завтра-послезавтра, но последствия сейчас, думаю, никто не может просчитать", – отметил лидер ПСРМ.

При этом Додон отметил, что социалисты не против досрочных парламентских выборов, и готовы к ним. По его словам, досрочные выборы неизбежны.

"Создавать блок с Шором не будем. А с остальными, давайте сядем (за стол переговоров – ред.) и посмотрим. Думаю, что после отмены решения о ЧП, они попытаются быстро распустить парламент без денег", – сказал лидер социалистов.

Он напомнил, что в 2017 году КС отменил указ о проведении референдума, который объявил Додон, будучи на посту президента, на основании того, что не были предусмотрены деньги в бюджете.

"Если Майя Санду поторопится без денег объявить досрочные выборы, то она столкнется с той же проблемой. Если не КС отменит, то посмотрим , как без денег проведут выборы, так как Центральная избирательная комиссия не может проводить выборы без денег. Если проводить выборы, если в парламенте соберутся депутаты и находят выход из тупика, если не будет диалога, тогда будет дальше противостояние. В любом случае нужен диалог", – сказал Додон.

По его мнению, после выборов запад хочет создать в Молдове подконтрольное себе парламентское большинство.

"Если коллективный запад победит, и они возьмут под контроль не только президентуру, но и парламент и правительство, то у нас будет полностью внешнее правление. Чем это чревато?", – задается вопросом Додон.

По его словам, в таком случае могут быть запрещены все промолдавские партии, может подвергаться гонениям религия, социально-экономическая политика будет диктоваться со стороны МВФ и Всемирного банка, будет атака на русский язык, будут ущемлять в правах представителей других национальностей, которые считают себя молдаванами, а не румынами.

"Будут проблемы с Приднестровьем, могут быть проблемы с Гагаузией и другими регионами. Понятно, что в Молдове будет антироссийская политика. Последние годы, когда мы контролировали ситуацию в парламенте и правительстве, и сейчас, мы ни разу не брали предложение запада вместе выступать с санкциями против России. Даже на данном этапе, уверен, что многие на западе хотели бы, чтобы мы выслали российских дипломатов. Пока ситуация в Молдове такова, мы этого не позволим. Потому что, когда ты начинаешь играть в геополитические игры, то будут страдать наши же люди", – сказал Додон.

Он уточнил, что в Молдове прогосударственных граждан больше, чем прозападных.

Политический кризис в Молдове

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

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