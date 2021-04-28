Все дороги ведут в КС: какова связь между ЧП и досрочными выборами в Молдове

В среду, 28 апреля, Конституционный суд рассмотрит, соответствует ли Основному закону решение парламента о введении в стране режима ЧП. От решения КС зависит, когда президент может подписать указ о роспуске законодательного органа и назначить дату досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Президент Майя Санду может распустить парламент, если Конституционный суд (КС) решит, что введение чрезвычайного положения в республике не соответствует Основному закону страны. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил политический аналитик Роман Михэеш.

"Если Конституционный суд аннулирует чрезвычайное положение, то убежден, что максимум за день-два Майя Санду распускает парламент и назначает дату досрочных выборов", – сказал эксперт.

Он напомнил, что ранее президент уже заявляла, что выборы должны состояться летом, когда будет спад заболеваемости коронавирусом.

По его словам, если КС аннулирует ЧП, и президенту в тот же день удастся провести консультации с фракциями, как это предполагает в том числе решение Конституционного суда, то в ближайшие дни или же до конца недели может быть подписан указ о роспуске парламента.

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Он обратил внимание на то, что у президента есть два варианта: распустить парламент и этим же указом назначить дату досрочных выборов, или распустить законодательный орган и обсудить с парламентскими фракциями дату выборов.

Аналитик отметил, что если в среду глава государства распустит парламент, по прошествии двух-трех месяцев после этого могут состояться досрочные выборы, то есть уже где-то в июле. По его словам, этот процесс неизбежен и уже нет поводов для его аннулирования.

"Думаю, что для всех политических игроков и депутатов уже понятно, что все идет к досрочным парламентским выборам. Единственное, что еще непонятно, это когда именно они состоятся", – сказал Михэеш.

По мнению доктора права, политолога, профессора Александра Кузнецова решение Конституционного суда по поводу Чрезвычайного положения предсказуемо.

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"Если учитывать решения, которые были приняты этой весной, то все они, к сожалению, больше политические. Известно, что президент республики не может сейчас распустить парламент. Чтобы довести до конца начатую в декабре 2020 года процедуру, может быть констатировано, что это (решение парламента о введении ЧП – ред.) неконституционно и таким образом начать процедуру роспуска парламента", – сказал Кузнецов.

По его мнению, Конституционному суду все же в сложившийся ситуации лучше воздержаться, так как 60 дней уже прошли и не имеет значения, на день раньше или позже, но это произойдет. Как считает эксперт, все уже и так говорит о досрочных выборах.

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Политический кризис в Молдове

Ранее, 11 февраля 2021 года, в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

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