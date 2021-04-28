Генпрокуратура отказала в открытии уголовного дела по факту узурпации власти

Генеральная прокуратура рассмотрела в приоритетном порядке обращение депутатов Серджиу Литвиненко и Виржилиу Паскларюка от 26 апреля 2021 года с просьбой рассмотреть предполагаемые акты узурпации государственной власти и привлечь виновных к уголовной ответственности.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Прокуроры не усмотрели в фактах изложенных депутатами партии "Действие и солидарность" (PAS) оснований для открытия уголовного дела по факту узурпации власти. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Постановлением от 28 апреля 2021 года Генеральный прокурор постановил отказать в возбуждении уголовного дела по следующим соображениям: обращение депутатов не соответствует требованиям к форме и содержанию акта уведомления о преступлениях, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом, с точки зрения материального права фактические обстоятельства, на которые ссылаются заявители, объективно не приводят к обоснованному подозрению в совершении заявленных правонарушений или других правонарушений", — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Напомним, обращение депутатов Сержиу Литвиненко и Виржилиу Пысларюка касалось событий и решений в отношении Конституционного суда, принятых 23 апреля в парламенте.

Политический кризис после решений Конституционного суда

Парламент 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признает решения о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.

Букет проблем Молдовы: решат ли их досрочные парламентские выборы>>>

В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.

Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.

Перед зданием КС прошли протесты в "защиту Конституционного суда". Акцию организовали депутаты от PAS. К протесту присоединились представители ряда других политформирований.

Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые 23 апреля в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения высшего законодательного органа от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи КС.

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге 23 апреля по итогам заседания Совбеза.

Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova