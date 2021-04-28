Маноле объяснила решение КС об отмене ЧП

Председатель Конституционного суда Домника Маноле рассказала об основных доводах суда, содержащихся в решении об аннулировании режима ЧП.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Нарушение законных процедур, недостаточное обоснование срока ЧП и возможная попытка сорвать процедуру роспуска парламента. Это главные причины отмены режима Чрезвычайного положения Конституционным судом. Об этом на брифинге рассказала председатель КС Домника Маноле.

По словам главы КС, парламент мог объявить режим ЧП только по просьбе полномочного правительства.

"Парламент может объявить ЧП, когда оно запрошено компетентным органом. Компетенция парламента в этом вопросе ограничена", – объявила Маноле.

Также, по словам Маноле, в пояснительной записке к проекту не была обоснована продолжительность и целесообразность установления ЧП на два месяца.

Более того, председатель КС отметила, что режим ЧП не может быть использован для того, чтобы ограничить другую конституционную процедуру. Маноле напомнила, что во время установления ЧП, в КС рассматривалось обращение о признании обстоятельств для роспуска парламента.

Маноле также заявила, что судьи КС и в том числе она сама были подвергнуты давлению.

"Вы все были свидетелями принятия парламентом печально известных решений. В этом контексте я категорически отвергаю обвинения во влиянии на меня представителей дипломатического корпуса. Судьи Конституционного суда в своей деятельности руководствуются только конституционными нормами", – заявила председатель КС.

Напомним, Конституционный суд Молдовы признал несоответствующим Основному закону страны постановление парламента о введении режима чрезвычайного положения в республике. Решение принято на заседании инстанции в среду.

Судья КС Владимир Цуркан выступил с отдельным мнением по данному вопросу.

Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не мог быть распущен во время чрезвычайного положения. Ранее политологи заявляли, что президент Майя Санду может распустить парламент, если Конституционный суд выскажется о том, что введение чрезвычайного положения в республике не соответствует Основному закону страны.

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