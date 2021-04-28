Юристы о ситуации в Молдове: "Хаос на грани полнейшего абсурда"

Пандемия, экономический кризис, отсутствие парламента и правительства, и досрочные выборы. Так можно коротко описать положение, в котором оказалась Молдова.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Молдова впервые за всю свою историю оказалась в уникальной ситуации безвластия. В стране нет дееспособного правительства, распущен парламент, а уже в ближайшие недели страна на два месяца погрузится в парламентскую предвыборную кампанию. Все это на фоне пандемического и экономического кризисов. Ситуация уникальна настолько, что юристы, опрошенные Sputnik Молдова, не смогли ответить на вопросы о действии тех или иных ограничений, установленных на время ЧП, порекомендовав дождаться решений компетентных структур.

Решение суда об отмене режима ЧП и досрочные выборы

Конституционный суд 28 апреля признал несоответствующим Основному закону страны постановление парламента о введении режима чрезвычайного положения в республике.

Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней — с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Суд с доводами жалобщиков согласился. Среди главных причин отмены решения парламента: нарушение законных процедур, недостаточное обоснование срока ЧП и возможная попытка сорвать процедуру роспуска парламента.

Спустя полчаса после оглашения решения КС президент Майя Санду объявила о том, что подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля.

По мнению экс-судьи Европейского суда по правам человека Станислава Павловского решение Конституционного суда об отмене ЧП было ожидаемым, особенно учитывая, события в парламенте, давление на КС и протесты у стен учреждения.

"Ситуация дошла до того уровня, когда нельзя было решить иначе. Я все же надеюсь, что суд вынес свое решение не в результате давления, а потому что на то были правовые основания. Я хочу в это верить", — говорит Павловский.

Решение КС тут же раскритиковали представители Партии социалистов на брифинге в среду.

По мнению депутатов ПСРМ Влада Батрынчи, Владимира Односталко и Петру Бурдужи, вместе с режимом ЧП КС отменил и целый ряд мер по сдерживанию эпидемии и социальной поддержке населения.

По словам социалистов, среди отмененных мер:

решение о компенсировании расходов на электроэнергию за апрель-май;

запрет на отключение от коммунальных услуг за просрочку оплаты счета;

пособие по безработице для тех, кто потерял работу из-за пандемии;

компенсируемые медикаменты для пациентов с коронавирусом и их доставка на дом;

возможность автоматического продления инвалидности;

назначение пенсии без заявления и возможность подать заявление онлайн;

доставка пенсий на дом;

медпомощь пациентам с коронавирусом без медполиса.

Что дальше?

Спустя час после решения КС спикер парламента Зинаида Гречаная сообщила о проведенном с членами правительства совещании.

"Мы приняли к сведению решение Конституционного суда о неконституционности Постановления Парламента об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова в период с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Отметили, что меры социальной поддержки населения в результате этого решения становятся недействительными, и, следовательно, Парламент и Правительство должны найти новые решения для поддержки социально уязвимых категорий населения", — сообщила спикер парламента по итогам заседания.

По мнению специалистов в области права, за 30 лет независимости Молдова впервые оказалась в таком неопределенном положении. По словам Станислава Павловского подобная обстановка безвластия в стране наблюдается впервые.

"У нас нет ни правительства, ни парламента, у нас президент проявляет недопустимую пассивность. Плюс к этому пандемия добавляется, экономический кризис добавляется. В таком хаосе Молдова еще не была. Поэтому сказать как и что будет очень сложно. Ситуацию, которая сложилась в Молдове можно назвать не иначе как хаос на грани полнейшего абсурда", — говорит Павловский.

Экс-судья предлагает не пытаться строить прогнозы и дождаться в ближайшие день-два решений компетентных структур.

Адвокат Павел Мидриган также предлагает дождаться созыва чрезвычайной комиссии в здравоохранении.

"Образовался правовой вакуум. Когда что-то отменяют, мы возвращаемся к периоду до введения этого режима. Но тогда были совершенно другие меры, гораздо слабее чем эти. Пандемия никуда не делась, а с какими мерами мы проснемся завтра, никто не знает", — говорит Мидриган.

По его словам, Национальная комиссия по чрезвычайному положению в здравоохранении в ближайшее время должна собраться и определить, как страна дальше будет справляться с пандемией.

Юрист также считает, что проблемы, связанные с управлением кризисом, мало кого-то интересуют, когда на повестке дня досрочные выборы.

"Послы главных государств дали добро на выборы. По сути это внешнее вмешательство. Плюс PAS хочет получить большинство в парламенте", — отмечает он.

Мидриган однако считает, что указ Майи Санду о роспуске парламента может быть обжалован в Конституционном суде.

"Как минимум там есть вопрос о выделении денег. Если КС сегодня признал, что правительство не имело права предлагать ЧП, то как оно может выделить деньги? Внести изменения в бюджет мог только парламент", — говорит юрист.

Однако, эксперт не отрицает, что досрочные выборы все же состоятся, вне зависимости от цены, которую политикам и стране за это придется заплатить.

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