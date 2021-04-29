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Vlad Filat

Влад Филат ушел с поста председателя ЛДПМ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210429/34571369/Vlad-Filat-ushel-s-posta-predsedatelya-LDPM.html

Влад Филат сложил с себя полномочия руководителя ЛДПМ. Информацию Sputnik Moldova подтвердил генеральный секретарь политформирования Александру Фетеску.

КИШИНЕВ, 29 апреля - Sputnik. Александру Фетеску уточнил, что во время заседания Национального политсовета партии Влад Филат объявил о своем уходе с должности лидера ЛДПМ.

Владимир Филат
© Sputnik / Miroslav Rotari
Биография Владимира Филата – главы Либерально-демократической партии

Исполнять обязанности главы либерал-демократов будет вице-президент ЛДПМ, мэр города Леова Александру Бужорян.

Влад Филат основал Либерально-демократическую партию Молдовы в 2007 году. Причины решения политика уйти с поста в настоящее время неизвестны. Во главе партии Влад Филат неоднократно избирался депутатом, занимал должность премьер-министра Молдовы в коалиционном правительстве Альянса за европейскую интеграцию.

В 2016 году суд признал экс-премьера Филата виновным в соучастии в краже денег из банковской системы Молдовы и приговорил его к 9 годам заключения. 3 декабря 2019 года он был освобожден из тюрьмы досрочно.

Владимир Филат вновь был избран на пост главы Либерально-демократической партии (ЛДПМ) 16 августа 2020 года.

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