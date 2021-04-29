Политологи - о досрочных выборах: "образовался кризис власти"

Досрочные выборы либо позволят стране выйти из затянувшегося политического кризиса, либо еще больше обострят его, уверены политологи.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Ключевые политические игроки Молдовы выходят к рубежу начала предвыборной кампании с ворохом нерешенных проблем в государстве.

Пандемия, экономические проблемы, вакцинация, вакуум государственной власти, системные проблемы молдавского государства — эти и многие другие вопросы должна будет решать следующая молдавская власть. Поэтому ожидания избирателя от досрочных выборов огромные. Об этом Sputnik Молдова рассказали политические аналитики.

Политолог Анжела Колацки считает, что оснований для сохранения в Молдове чрезвычайного положения было немного.

"Преимущества чрезвычайного положения не были использованы. Все, что происходило в стране, уже было в рамках чрезвычайной ситуации в публичном здравоохранении. Возможно, за исключением комендантского часа. Который, в общем-то, никто не соблюдал", — считает Колацки.

По ее словам, за решением о введении режима чрезвычайного положения были заметны и политические причины, стремление найти предлог не распускать парламент.

"Не удалось. Значит, нужно идти на выборы. Конечно, теперь каждый политик будет использовать любую риторику, чтобы мобилизовать свой электорат и повлиять на неопределившихся, которых сейчас очень много", — говорит эксперт.

Бывший мэр Кишинева Серафим Урекян соглашается, что политическая ситуация в стране требовала проведения досрочных выборов, однако отмечает, что этой обстановкой смогли воспользоваться определенные политические силы.

"Образовался кризис власти, и кто сумел им воспользоваться путем захвата некоторых институтов власти, творил что хотел. Думаю, любой гражданин сейчас согласится с необходимостью проведения досрочных выборов. Вопрос только в санитарно-эпидемиологической ситуации. Отсутствие правительства и дееспособного парламента, тенденции новых политических лидеров по захвату парламента — это чревато негативными последствиями", — говорит бывший мэр молдавской столицы.

Проигрыш политических сил, доминирующих в парламенте, политик оправдывает слабостью самого парламентского большинства.

"Я поражен импотентностью власти. Думаю, что если ситуация стабилизируется, то это можно пережить. Но если у нас продолжится кризис, если мы потеряем рынки сбыта, если долгое время не будет парламента и правительства — это отразится на экономическом состоянии страны", — говорит политик.

Политический обозреватель Игорь Волницкий считает, что страна выходит на досрочные парламентские выборы с рядом нерешенных системных проблем.

По его мнению, перед тем как идти на досрочные выборы, депутаты должны были пересмотреть избирательное законодательство и способы финансирования политических партий. Следует также внести поправки в антикоррупционное законодательство, закон о неподкупности будущих депутатов, борьбе с политической коррупцией, поправки в Избирательный кодекс, а также в закон о политических партиях.

Эксперт также отмечает, что наряду с этой задолженностью распущенный парламент не принял решения по ряду актуальных вопросов, которые оставят след в избирательной кампании.

"Нет понимания, как быть с мандатом ЦИК, который истекает в июне, мы не знаем, как правительство выделит деньги для выборов. Без ответа осталось политическое решение парламента относительно "захваченного характера Конституционного суда" и как это повлияет на имидж суда в условиях, в которых он будет утверждать мандаты депутатов и подтверждать результаты выборов. Эту проблему нужно было решать сейчас, чтобы в будущем не ставить под сомнение авторитет Конституционного суда", — сказал Игорь Волницкий.

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