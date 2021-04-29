Чокой: НЧКОЗ должна ввести в стране новые ограничения

В ближайшее время Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья должна собраться и определить, какими будут дальнейшие противоэпидемиологические меры вместо отмененных.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой заявил на заседании правительства, что в ближайшее время состоится заседание НЧКОЗ, которая определит список новых эпидемиологических ограничений.

"Учитывая сложившуюся политическую ситуацию в стране и отмену режима чрезвычайного положения, должна собраться национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья и ввести необходимые ограничения. ... Наверное, завтра мы проведем заседание, чтобы ввести адекватные ограничения", – заявил и. о. премьера.

Чокой отметил, что благодаря положительной эпидемиологической динамике уже десять районов Молдовы вышли из ситуации "красного кода" в здравоохранении.

Напомним, Конституционный суд Молдовы признал не соответствующим Основному закону страны постановление парламента о введении режима чрезвычайного положения в республике. Решение принято на заседании инстанции в среду.

Парламент Молдовы 30 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не мог быть распущен во время чрезвычайного положения. Ранее политологи заявляли, что президент Майя Санду может распустить парламент, если Конституционный суд выскажется о том, что введение чрезвычайного положения в республике не соответствует Основному закону страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova