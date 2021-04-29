Ольга Чеботарь - о приднестровском урегулировании

В пятницу, 30 апреля, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится пресс-конференция на тему: "Приднестровское урегулирование в контексте актуальных региональных и глобальных процессов".

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Вопрос приднестровского урегулирования остается одним из важнейших для обоих берегов Днестра. Кишинев и Тирасполь постоянно находятся в режиме диалога, для того чтобы своевременно решать возникающие задачи. В период пандемии коронавируса возникло множество дополнительных вопросов, требующих оперативных действий.

Гость мероприятия Ольга Чеботарь, вице-премьер Республики Молдова по реинтеграции, расскажет о последних действиях молдавских властей в области приднестровского урегулирования, а также ответит на ряд других вопросов, касающихся повседневных проблем, с которыми сталкиваются жители Молдовы с обоих берегов Днестра.

Каковы перспективы разрешения приднестровского конфликта? В каком формате будут проходить переговоры? Как расставили приоритеты Кишинев и Тирасполь?

Ответы на эти вопросы даст вице-премьер Республики Молдова по реинтеграции Ольга ЧЕБОТАРЬ.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте sputnik.md, а также в соцсетях.

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