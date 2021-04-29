19:01 29 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.83
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Ольга Чеботарь

Ольга Чеботарь - о приднестровском урегулировании

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/09/32387862.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210429/34578179/olga-chebotar-o-pridnestrovskom-uregulirovanii.html

В пятницу, 30 апреля, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится пресс-конференция на тему: "Приднестровское урегулирование в контексте актуальных региональных и глобальных процессов".

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Вопрос приднестровского урегулирования остается одним из важнейших для обоих берегов Днестра. Кишинев и Тирасполь постоянно находятся в режиме диалога, для того чтобы своевременно решать возникающие задачи. В период пандемии коронавируса возникло множество дополнительных вопросов, требующих оперативных действий.

Виталий Викторович Игнатьев
Пресс-служба МИД Приднестровья
Игнатьев и Нойкирх обсудили важные аспекты приднестровского урегулирования

Гость мероприятия Ольга Чеботарь, вице-премьер Республики Молдова по реинтеграции, расскажет о последних действиях молдавских властей в области приднестровского урегулирования, а также ответит на ряд других вопросов, касающихся повседневных проблем, с которыми сталкиваются жители Молдовы с обоих берегов Днестра.

Каковы перспективы разрешения приднестровского конфликта? В каком формате будут проходить переговоры? Как расставили приоритеты Кишинев и Тирасполь?

Ответы на эти вопросы даст вице-премьер Республики Молдова по реинтеграции Ольга ЧЕБОТАРЬ.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте sputnik.md, а также в соцсетях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперты Кишинева и Тирасполя снова обсудили систему учета нейтральных номеров

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли
Шойгу заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Видео: Шойгу – о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Пасхальные ярмарки в Кишиневе обложка
Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться