Санду: главная миссия – обеспечить свободные и справедливые досрочные выборы

Глава государства провела встречу с членами Центральной избирательной комиссии по вопросу подготовки к досрочным парламентским выборам, которые намечены в республике на 11 июля.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Необходимо обеспечить свободные и справедливые досрочные парламентские выборы. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду на встрече с представителями Центризбиркома в четверг. Об этом глава государства написала на своей странице в Facebook.

В ходе беседы речь, в частности, шла о действиях, которые предстоит предпринять Центризбиркому для обеспечения свободного и корректного электорального процесса с соблюдением существующей правовой базой.

"Члены комиссии проинформировали, что составят смету бюджета выборов, а смета расходов будет представлена ​​правительству Молдовы для определения необходимых финансовых средств", – отметили в ЦИК.

Как уточнили в структуре, до официального начала избирательного периода Центризбирком обеспечивает разработку и утверждение Календарного плана для осуществления действий по организации и проведению досрочных парламентских выборов.

"Передала членам ЦИК, что наша главная миссия – обеспечить свободные и справедливые выборы – это ожидания граждан независимо от того, где они находятся, и это основа правового демократического государства. В то же время напомнила, что ЦИК – ключевой институт в противодействии практике нарушения Кодекса о выборах, такой, как незаконное финансирование партий", – написала Санду.

Президент также обратила внимание на то, что досрочные парламентские выборы 11 июля должны быть организованы в условиях максимальной санитарной безопасности, в том числе путем обеспечения доступа к вакцине для тех, кто войдет в избирательные комиссии.

Напомним, досрочные выборы в законодательный орган республики назначены на 11 июля. Об этом на брифинге 28 апреля объявила президент Молдовы Майя Санду, подписав указ о роспуске парламента.

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В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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