Результаты и вероятные коалиции – эксперт о возможных итогах досрочных выборов

Роман Михаеш рассказал о наиболее вероятных сценариях после досрочных выборов и возможных конфигурациях новой власти.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. В будущий молдавский парламент пройдут, вероятнее всего, три партии, а будущая правящая коалиция будет зависеть от расстановки сил в новом парламенте. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Роман Михаеш.

"Могу с уверенностью сказать, что некоторых партий не будет в парламенте. Вряд ли депутаты, выходцы из Демпартии, попадут в следующий парламент. Я имею ввиду Демпартию, Pro Moldova и Pentru Moldova. Возможно, группа Pentru Moldova будет в списках Партии "Шор".

По мнению аналитика в парламенте появится новый игрок. Наиболее вероятно это место займет партия Ренато Усатого, благодаря поддержке в северных регионах.

Михаеш считает, что существенно усилит позиции в парламенте пропрезидентская "Действие и солидарность" (PAS).

"Последние два опроса показывают 30-33% для PAS, и это без диаспоры. Поэтому у партии будет 40-45 мандатов, они удвоят свое присутствие в парламенте. Но я уверен, что у них не будет большинства в парламенте", — говорит Михаеш.

Аналитик рассказал Sputnik Молдова и о тактике социалистов в грядущей избирательной кампании.

"Они могут договорится с Ворониным и попытаться маргинализировать партию Усатого. Их цель – лишить голосов Усатого, который для них главный конкурент. Если социалисты и коммунисты договорятся, они смогут сказать избирателям, что мы создали большую коалицию — не надо разбрасывать голоса", — заявил Михаеш.

По словам эксперта, если у социалистов получится восполнить имиджевые потери за счет коалиции с ПКРМ и личности Воронина, то они смогут рассчитывать на результат, близкий к результату PAS, а именно 35-40 мандатов в парламенте.

"Если же договорится не удастся, и каждый из игроков на левом фланге пойдет на выборы самостоятельно, ПСРМ сильно потеряет. Если они пойдут сами, тогда, возможно, им придется довольствоваться 25 мандатами", — говорит эксперт.

Есть шансы на попадание в парламент, по мнению аналитика, и у партии "Шор", особенно в случае, если ее лидер Илан Шор сможет вернуться в страну.

Говоря о будущих коалициях в новом парламенте, Михаеш не исключил союза PAS и "Нашей партии" Ренато Усатого.

"Усатый должен будет пойти на большие уступки в таком случае, потому что Санду будет сложно объяснить своему электорату такой союз. Но эта коалиция самая вероятная", — говорит Михаеш.

По словам эксперта, не стоит сбрасывать со счетов большую коалицию PAS и ПСРМ.

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