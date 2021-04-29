Президент Молдовы Майя Санду: отношения с Россией для нас важны

Глава государства Майя Санду сообщила, что открыта к визиту в РФ, а отношения с Россией для республики важны.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что открыта к визиту в Россию. Об этом глава государства рассказала в четверг в интервью одному из местных телеканалов.

"Отношения с Россией для нас важны. Важны в свете того, что большое число граждан Молдовы работают в Российской Федерации, важны и с точки зрения торговых отношений", – сказала Санду.

По ее словам, власти продолжат вести переговоры с российской стороной для получения торговых льгот для экспорта товаров в РФ.

"Я направляла письмо с просьбой продлить беспошлинный режим для экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию. И хотелось бы системного решения этой проблемы", – добавила глава государства.

На вопрос о том, намерена ли она совершить визит в Москву, Санду ответила, что открыта к этому.

"Я отрыта к этому визиту. Пандемический и политический кризис, возможно, не создают некоторые условия (для этого – ред.)", – отметила президент.

Она сообщила, что конкретные проблемы двусторонних отношений обсуждаются по дипломатическим каналам. "Обсуждаю с послом Российской Федерации многие проблемы. Направила несколько писем (руководству РФ – ред.), в том числе по поводу вакцины. И мы благодарны за эту вакцину", – отметила Санду.

В субботу, 24 апреля, в Молдову доставили первую партию российской вакцины от коронавируса, которая предоставлена республике в качестве гуманитарной помощи. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

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