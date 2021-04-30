Додон: сложилась небывалая для современной истории Молдовы ситуация

Экс-глава государства не исключил, что в парламент следующего созыва смогут попасть максимум три партии.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что с 28 апреля сложилась беспрецедентная ситуация в современной истории страны. Об этом он заявил в пятницу в рамках своего еженедельного видеоблога.

"У нас нет функционального правительства… У кабмина нет полномочий, он временный. Нет парламента, так как парламент не может принимать законы. В самый разгар кризиса мы остались без государственных органов, способных принимать решения. Администрация президента не может принимать важные решения, касающиеся управления кризисными ситуациями", – сказал Додон.

По его словам, социалисты не боятся досрочных выборов и готовы к ним.

"Мы только предложили коллегам в парламенте, президенту принять во внимание риски для здоровья граждан. Они решили, что это не так важно, и взяли на себя ответственность", – добавил политик.

Он уточнил, что лично выступал за то, чтобы досрочные выборы состоялись в конце августа или осенью.

Лидер социалистов предположил, где можно изыскать деньги на досрочные выборы. "Насколько я знаю, в пятницу состоится заседание ЦИК, которая должна решить, сколько будут стоить эти выборы", – отметил политик.

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По его словам, эти деньги не предусмотрены в госбюджете. "Мы не вмешиваемся в то, как будут выделяться эти средства. В резервном фонде правительства денег тоже нет. Было бы лучше, если бы парламент еще не был распущен и смог внести поправки в законы о бюджете. Но госпожа Санду подписала указ, и парламент больше не может принимать законы. Так что где брать деньги, будет решать правительство", – сказал Додон.

По его мнению, социалисты получат не меньше мандатов в парламенте, чем есть у них сейчас.

"Судя по тому, что мы наблюдаем, граждане делятся в своих избирательных предпочтениях на два больших лагеря: социалисты с Додоном и Майя Санду с PAS. Не исключаю, что в следующий парламент пройдут две, максимум три партии", – добавил политик.

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В конце декабря 2020 года Ион Кику подал в отставку с поста молдавского премьера. Исполняющим обязанности главы кабмина министров стал Аурелиу Чокой.

Первая попытка утверждения нового правительства состоялась 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, провалился в парламенте. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидатом от "Платформы DA" стал Андрей Нэстасе, социалисты предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

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В понедельник, 29 марта, Санду завершила консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку. В тот же день Санду направила в Конституционный суд обращение с просьбой признать наличие обстоятельств для роспуска парламента.

Однако 31 марта парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса с 1 апреля по 30 мая. Затем это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения ЧП.

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Глава КС Домника Маноле сообщила, что к заключению инстанции приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

А 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения. С особым мнением по этому вопросу выступил судья Владимир Цуркан. В этот же день президент Молдовы подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных парламентских выборов – 11 июля.

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