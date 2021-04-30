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И. о. вице-премьера Молдовы Ольга Чеботарь встретилась с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

Что обсудили вице-премьер по реинтеграции и глава миссии ОБСЕ в Молдове

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (327)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210430/34589706/chto-obsudili-vitse-premer-po-reintegratsii-i-glava-missii-obse-v-moldove.html

Заместитель премьер-министра по реинтеграции Ольга Чеботарь и глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкирх провели консультации по проблемам переговорного процесса.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Исполняющая обязанности вице-премьера Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь встретилась с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Они обсудили перспективы продвижения переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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"Разговор был посвящен текущим вопросам повестки дня переговоров, перспективам активизации переговорного процесса, а также работе отраслевых рабочих групп, которые будут созваны в приоритетном порядке в ближайшем будущем", – отметили в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Собеседники отметили необходимость поддерживать постоянный диалог, а также активизировать его для решения наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (327)

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Теги:
Бюро по реинтеграции

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