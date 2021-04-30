Что обсудили вице-премьер по реинтеграции и глава миссии ОБСЕ в Молдове

Заместитель премьер-министра по реинтеграции Ольга Чеботарь и глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкирх провели консультации по проблемам переговорного процесса.
КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Исполняющая обязанности вице-премьера Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь встретилась с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Они обсудили перспективы продвижения переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.
"Разговор был посвящен текущим вопросам повестки дня переговоров, перспективам активизации переговорного процесса, а также работе отраслевых рабочих групп, которые будут созваны в приоритетном порядке в ближайшем будущем", – отметили в Бюро по реинтеграции Молдовы.
Собеседники отметили необходимость поддерживать постоянный диалог, а также активизировать его для решения наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра.