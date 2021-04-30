Чеботарь: когда может состояться новый раунд переговоров "5+2"

И. о. вице-премьера рассказала, когда может состояться новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Молдова по реинтеграции Ольга Чеботарь сообщила, что во второй половине 2021 года предлагается провести переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". Об этом она заявила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.

"Формат "5+2" – самый важный. К сожалению, в прошлом году не было ни одного раунда переговоров в этом формате. Конечно, предлагаем в этом году провести встречу – во втором семестре 2021 года. Возможно, в конце мая состоится визит посредников и наблюдателей", – сказала Чеботарь.

По ее словам, необходимо сохранить такой формат переговоров по приднестровскому урегулированию.

"Надо делать все возможное, чтобы сохранить его. Конечно, переговоры в формате "5+2" могут проходить и два-три раза в год. Считаю, если нам удастся во второй половине года хотя бы один раз собраться, то это будет плюсом для нас", – отметила Чеботарь.

Она еще раз подчеркнула, что от такого формата ни в коем случае отказываться не стоит. "У нас есть наши партнеры – посредники, наблюдатели, которые в течение долгого периода поддерживают переговорный процесс. С одной стороны, может показаться, что этот формат не приносит те результаты, которые ждет общество, но необходимо понимать, что переговоры – это очень сложный процесс, который нуждается во времени", – отметила Чеботарь.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Вопросы реинтеграции

Как отметила Чеботарь, тематика реинтеграции должна быть приоритетом не только для правительства, но и для всех государственных структур – парламента, президента и других институтов.

"Потому что в национальных интересах Республики Молдова реинтегрировать страну. Несмотря на то что мы временное правительство, для нас это тоже остается приоритетом. Думаю, что мы это демонстрируем и действиями, которые предпринимаем", – сказала и. о. вице-премьера.

О стратегии приднестровского урегулирования

И. о. вице-премьера обратила внимание на то, что о взглядах и стратегиях, касающихся непосредственно приднестровского урегулирования, говорится уже десятки лет. "Но необходимо понять, что тот документ, который будет сформулирован, должен включать три важных элемента. Во-первых, должно быть общее видение проблем со стороны главы государства, парламента, правительства, политических партий и гражданского общества, то есть чтобы был национальный консенсус", – подчеркнула Чеботарь.

Также, как отметила чиновник, важно, чтобы это видение было согласовано и с партнерами-посредниками, и с наблюдателями в формате "5+2".

"Учитывая политический кризис, который переживает Республика Молдова, понятно, что тяжело говорить о каком-то национальном консенсусе по вопросу реинтеграции страны. Но, надеюсь, это изменится", – добавила и. о. вице-премьера.

По ее мнению, политическое решение также зависит от консенсуса в стране и политической стабильности в Молдове. Как считает чиновник, последняя позволит создать документ по политическому разрешению вопроса.

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