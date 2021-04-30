Посол РФ: В ближайшее время в Молдову прибудет еще 40 тысяч доз "Спутник V"

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. По словам посла Российской Федерации в ближайшее время в Молдову прибудут еще 40 тысяч доз вакцины "Спутник V", из общей партии в 182 тысячи, выделенных для Молдовы.

"Республика Молдова столкнулась с эпидемией, многие страны помогают, в том числе и Российская Федерация. Мы рассчитываем, что поставка вакцины "Спутник V" поможет медучреждениям, поможет гражданам определиться с той вакциной, которой они хотят привиться. Но самое главное, вакцина позволит создать тот коллективный иммунитет, к которому стремятся все врачи", — заявил посол РФ.

Напомним, 30 апреля в Молдову доставили 71 тысячу доз второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предоставляется Молдове в качестве гуманитарной помощи.

В субботу, 24 апреля, в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

На сайте, посвященному ходу вакцинации в республике, о препарате "Спутник V" также сказано, что он безопасен и эффективен, уточняется, что вакцина одобрена в 62 странах, в том числе в Молдове.

"Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации о вакцине.

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"Спутник V" зарегистрирован уже более чем в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек, передает РИА Новости. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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