Глава миссии ОБСЕ в Молдове обсудил с президентом РМ ситуацию в Приднестровье

Майя Санду и Клаус Нойкирх в ходе диалога затронули также и другие вопросы сотрудничества Молдовы и ОБСЕ.
КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с главой Миссии ОБСЕ в нашей стране Клаусом Нойкирхом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента во вторник.
Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с главой Миссии ОБСЕ в нашей стране Клаусом Нойкирхом
"Собеседники обсудили ситуацию с пандемией в Республике Молдова, в том числе в Приднестровском регионе, соблюдение прав человека на левом берегу Днестра и проблемы безопасности в стране и в регионе", - говорится в сообщении президентуры.
Предводитель Партии национального единства записал видео со столичного мемориала "Вечность", посетовав: "Советские памятники ремонтируют, а на выборы денег нет". "Ни одного бана на ремонт "Вечности" сегодня не тратится", – ответил ему глава Минобороны.