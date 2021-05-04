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Встреча Майи Санду и Клауса Нойкирха

Глава миссии ОБСЕ в Молдове обсудил с президентом РМ ситуацию в Приднестровье

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210504/34630407/Glava-missii-OBSE-v-Moldove-obsudil-s-prezidentom-RM-situatsiyu-v-Pridnestrove.html

Майя Санду и Клаус Нойкирх в ходе диалога затронули также и другие вопросы сотрудничества Молдовы и ОБСЕ.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с главой Миссии ОБСЕ в нашей стране Клаусом Нойкирхом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента во вторник.

Președintele Maia Sandu a discutat cu Claus Neukirch, șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с главой Миссии ОБСЕ в нашей стране Клаусом Нойкирхом
"Собеседники обсудили ситуацию с пандемией в Республике Молдова, в том числе в Приднестровском регионе, соблюдение прав человека на левом берегу Днестра и проблемы безопасности в стране и в регионе", - говорится в сообщении президентуры.
Președintele Maia Sandu a discutat cu Claus Neukirch, șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Собеседники обсудили важные аспекты текущей повестки дня

В ходе обсуждения были затронуты и другие темы повестки дня сотрудничества Молдовы и ОБСЕ.

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