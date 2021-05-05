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ЦИК

ЦИК утвердил календарный план подготовки парламентских выборов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210505/34636663/TsIK-utverdil-kalendarnyy-plan-podgotovki-parlamentskikh-vyborov.html

Члены Центризбиркома проголосовали за утверждение Календарного плана организации и проведения внеочередных парламентских выборов 11 июля 2021 года. Решение было не единогласным.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов 11 июля 2021 года. Решение было принято на заседании ЦИК 5 мая.

Календарный план действий ЦИК на заседании представил глава Центризбиркома Дорин Чимил.

В ходе заседания секретарь Центризбиркома Максим Лебединский предложил отложить рассмотрение вопроса из-за отсутствия решения правительства о финансовом обеспечении выборов.

"В пятницу ЦИК утвердил смету расходов и не получил никакого ответа. В связи с предвыбоным периодом ЦИК несет дополнительные расходы. Поэтому я предлагаю отложить рассмотрение этого вопроса до пятницы. Пусть правительство выделит деньги или заверит ЦИК в том, что деньги будут выделены. Принятие этого документа в пятницу не помешает проведению избирательных процедур", — заявил Лебединский.

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Заместитель председателя комиссии Владимир Шарбан заявил, что вопросы, связанные с финансированием выборов, не входят в компетенцию ЦИК.
"Указ президента не обжалован и производит юридические последствия. Нам необходимо утвердить план и приступить к его выполнению. Если деньги не предусмотрены бюджетом, решение этой проблемы не в компетенции ЦИК", — считает Шарбан.

В итоге предложение Лебединского не набрало необходимого количества голосов. Календарный план проведения выборов был утвержден 5 голосами "за".

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